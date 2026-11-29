Примерно за час до рассвета 30 ноября россияне смогут увидеть так называемый «Парад планет». Как отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев, с началом восхода солнца и рассеивания его света в верхних слоях атмосферы контрастность неба быстро падает.

Эксперт подчеркнул, что с научной точки зрения термина «парад планет» не существует, поскольку небесные тела не способны выстроиться в одну идеальную трехмерную прямую, но с земли это выглядит именно так.

«Чтобы наблюдать это космическое событие, специальные оптические приборы не требуются. Венера, Юпитер и Марс обладают высокой отрицательной или нулевой звездной величиной, что делает их одними из самых ярких точечных объектов ночного неба, легко различимых невооруженным глазом даже в условиях умеренной городской засветки. Венера будет выделяться максимальным блеском, Юпитер займет второе место по яркости, а Марс можно будет идентифицировать по характерному оранжево-красному спектру излучения, обусловленному высоким содержанием оксидов железа в его реголите», - сказал он.

По словам Киселева, специальная аппаратура даст возможность рассмотреть нюансы

конфигурации и поиска наиболее сложных объектов.

«Бинокль с семи- или десятикратным увеличением позволит уверенно выделить Меркурий, который будет находиться на минимальной угловой высоте над горизонтом на фоне разгорающейся утренней зари. Любительский телескоп с апертурой от 80 миллиметров даст возможность разрешить диск Юпитера, увидеть его экваториальные облачные пояса и четыре галилеевых спутника, а также рассмотреть фазу серпа Венеры», - добавил он.