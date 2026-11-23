В Авдеевке сейчас проживают около 900 человек, а число возвращающихся жителей медленно, но стабильно растёт, рассказала RT начальник Авдеевского территориального отдела Марина Асеева.

По её словам, в город также приезжают люди с вновь освобождённых территорий. Численность населения меняется в зависимости от сезона: в тёплое время в Авдеевке живут около тысячи человек, но с наступлением холодов часть уезжает к родственникам и знакомым.

Несмотря на обстрелы и атаки беспилотников, в городе продолжают ремонтировать жильё и электросети. При поддержке регионов-шефов около 240 человек смогли заселиться в многоквартирные дома.

Сейчас в Авдеевке завершают подготовку к вводу в эксплуатацию восстановленного дома на 70 квартир. Его сдача запланирована на конец 2026 года.