В ночь на 18 ноября ВС РФ нанесли серию ударов по объектам на территории Винницкой области. По данным военных пабликов, взрывы прогремели в Тульчине, Вапнярке, Комаргороде, Томашполе и других населенных пунктах. Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, какие цели являются приоритетными в этом регионе.

По словам собеседника издания, Винницкая область представляет интерес для российских военных с двух точек зрения.

«Первый момент — это транспортная инфраструктура, логистика, то есть всё, что связано с железнодорожным транспортом. Второй — это вынесенные туда военные предприятия», — заявил Кнутов.

Он отметил, что на Украине уже открыто обсуждается необходимость прятать производство под землю или вывозить его из Киева.

«Допускаю, что те удары, которые мы наносим по Винницкой области, связаны с наличием тех предприятий, которые потихонечку начинают выезжать из Киева. Раньше в Киеве было много оборонных сборочных заводов, потому что город был очень хорошо прикрыт с точки зрения ПВО, в первую очередь за счет комплексов Patriot и NASAMS. Сейчас ракет не хватает, в результате начинается рассредоточение предприятий по сборке дронов», — пояснил эксперт.

По его словам, помимо беспилотников, в регионе могут размещать и производство ракет.

Кнутов также подчеркнул, что удары наносятся и по железнодорожной инфраструктуре, задействованной в логистике ВСУ.

«У киевского режима осталось менее 500 локомотивов. Локомотивы дизельные. Электрические уже давно не работают, подстанции выведены из строя. Помощь оказать Запад не может, потому что другая колея. Поэтому российским командованием выбираются подобного рода объекты, и по ним наносятся удары», — сказал эксперт.

Кроме того, по его словам, в ходе ночных ударов могли быть поражены железнодорожные эшелоны с вооружением, которые следуют в приграничные регионы для нанесения ударов по территории РФ.

«Почти сто процентов из Винницкой области вывозится продукция предприятий ВСУ. Вооружение перебрасывают частями для нанесения ударов по РФ с территории Харьковской, Сумской области и других приграничных районов», — заключил Кнутов.

Как сообщалось, после очередных ударов по мостам в Киеве начали строить понтонные переправы через Днепр. Точное количество переправ и их расположение не называется, но отмечается, что возвести эти объекты планируется за два-три месяца.