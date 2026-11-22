Истребитель-невидимка шестого поколения, разрабатываемый в рамках Глобальной программы боевой авиации (Global Combat Air Programme, GCAP), может стать последним пилотируемым боевым воздушным судном британских ВВС, заявил командующий ВВС Великобритании главный маршал авиации сэр Харв Смит.

В интервью The Telegraph он отметил, что в будущем самолеты станут беспилотными. Смит не исключил, что истребитель GCAP станет последним пилотируемым, созданным в королевстве.

Напомним, в июле 2024 года на Международном авиасалоне в британском Фарнборо был представлен концепт истребителя нового поколения, разрабатываемый в рамках программы Global Combat Air Programme (GCAP) оборонной компанией Великобритании BAE Systems при поддержке Италии и Японии.