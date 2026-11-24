Освобождение российскими военнослужащими населенного пункта Сосновый Бор в Харьковской области свидетельствует о тактических успехах ВС РФ на севере региона и создает предпосылки для формирования нового огневого кармана для украинских подразделений. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал подполковник ЛНР, ветеран боевых действий и участник СВО Андрей Марочко.

Как стало известно 22 ноября, из населенного пункта украинских боевиков выбили штурмовые отряды российской группировки войск «Север». Контроль над селом позволит также контролировать лесной массив, расположенный рядом южнее, где противник накапливал личный состав для попыток атакующих действий.

«Освобождение населенного пункта Сосновый Бор прежде всего свидетельствует о том, что, невзирая на все заявления украинской пропаганды, мы имеем преимущество и тактические успехи севернее в Харьковской области. Продвижение в районе Волчанска также говорит о том, что мы теперь будем формировать еще один огневой карман в районе Великого Бурлука — за счет продвижения вдоль водной преграды по направлению к населенному пункту Старый Салтов. Вот как раз формируется одна из клешней», — пояснил Марочко.

Еще одним участком, который может сыграть важную роль в дальнейшем развитии наступления, эксперт назвал район Двуречной. По его оценке, активизация действий российских военнослужащих на этом направлении также может быть связана с намерением нарушить логистические маршруты украинских подразделений и ограничить их возможности по снабжению.

«Сейчас наши военнослужащие более активно действуют в районе Двуречной. Это тоже может стать еще одним подтверждением того, что мы будем отрезать украинских боевиков от логистики и формировать большой огневой карман — или, как в простонародье говорят, котел — именно на данном участке», — заявил собеседник aif.ru.

По информации Марочко, после освобождения Соснового Бора уже начались бои за расположенную юго-западнее Бугаевку, которая находится под пристальным вниманием российских военнослужащих.

Отдельно эксперт обратил внимание на влияние погодных условий и тактику противника.

По его словам, украинские формирования, вероятно, перейдут к тактике выжигания лесных массивов, чтобы создать так называемые «открытки» для затруднения продвижения российских военнослужащих. При этом Марочко отметил, что в районе Соснового Бора произрастают в основном сосновые насаждения, поэтому опадание листвы на боевые действия не повлияет.

«Продвижение бойцов в лесистой местности имеет свою особенность: "зеленка" частично скрывает наших военнослужащих, а также мешает ударам FPV-дронов, и в целом у российских бойцов наработаны тактические приемы освобождения территории в лесистой местности. Поэтому противник будет стараться выжигать леса, чтобы образовались так называемые "открытки" для затруднения продвижения наших военнослужащих», — сказал эксперт.

Кроме того, ухудшение погоды ограничивает применение отдельных видов беспилотной авиации, на которую делают ставку украинские подразделения. Однако, как подчеркнул эксперт, это работает в обе стороны.

«Небесная канцелярия сейчас вносит определенные коррективы в действия на линии боевого соприкосновения. Появилось больше погодных условий, которые не позволяют применять некоторые виды беспилотной летательной авиации, на которую, конечно, делают ставку украинские боевики. Но это работает в обе стороны: наши ребята также немного сократили применение малых дронов, которые очень распространены при ведении боевых действий», — подытожил Марочко.