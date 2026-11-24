Российские военные нанесли удары беспилотниками по трем электроподстанциям, которые обеспечивали работу военно-промышленных предприятий на Украине, сообщило Минобороны РФ.

«В результате ударов поражены: три электроподстанции 110 кВ <…> обеспечивающие работу предприятий военной промышленности Украины», - говорится в сообщении ведомства в мессенджере «Макс».

По данным министерства, атакованные объекты располагаются в городе Винница, в Оболонье в Черниговской области и в Ракитном в Ровенской области.

Напомним, 22 ноября Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов в населенном пункте Каменская Днепропетровской области по критически ключевому энергообъекту, снабжающему электричеством оборонные заводы.