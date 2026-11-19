В ночь на четверг российские военные нанесли удар по расположенной в Сумах электроподстанции, обеспечивавшей работу предприятий украинского ВПК, сообщило Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

«Поражена электроподстанция ПС-330 «Сумы Северная» в г. Сумы, осуществляющая распределение электроэнергии для обеспечения функционирования предприятий военной промышленности Украины и логистических центров в Сумской области», - говорится в публикации.

Также сообщается о нанесении ударов по электроподстанциям в Каролино-Бугазе и Белгороде-Днестровском, обеспечивавшим работу логистических центров и портовой инфраструктуры в Одесской области, которые использовались в интересах ВСУ.

Сообщается о применении ударных дронов для поражения объектов ТЭК противника.

Ранее стало известно об ударах ВС РФ по цехам сборки и складам беспилотников ВСУ.