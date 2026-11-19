В ответ на удары украинских беспилотников по российским регионам ВС РФ наносят массированные удары по критически важным объектам инфраструктуры ВСУ. Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в эксклюзивной беседе с aif.ru предположил, что командование армии приняло важное решение, которое заставит Владимира Зеленского и его режим окончательно капитулировать.

«Мы наносим удары по инфраструктурным критическим объектам, которые влияют на боеспособность ВСУ. Конечно же, это логистика, транспорт. В Киеве накануне снова были нанесены удары по Южному и Северному мостам», — сообщил Матвийчук.

Эксперт отметил, что после атак ВСУ на Крымский мост и российские НПЗ армия РФ изменила подход и теперь «без зазрения совести бьёт по тем объектам, которые раньше, образно говоря, входили в список для социальных нужд киевлян».

«Скорее всего, принято решение практически полностью выводить из строя социальную, административную и военную инфраструктуру с целью создания условий для капитуляции киевского режима», — подытожил Матвийчук.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные нанесли удары беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры в украинском Измаиле и сухогрузу, следовавшему в порт Южный.