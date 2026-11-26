Российские войска продолжают наносить удары по объектам, которые используются для обеспечения украинской армии. Наиболее интенсивные сообщения о взрывах за ночь 24 ноября поступали из Днепропетровской области. Сообщалось о применении «Гераней» и реактивного ударного БПЛА «Дань-Т». Также фиксировались массированные удары в Запорожье.

Промышленный узел ВСУ под прицелом

Днепропетровская область остается одним из крупнейших промышленных регионов Украины. Значительная часть ее производственных мощностей сейчас задействована в выпуске военной техники, вооружения и боеприпасов, а на территории региона фиксируется скопление боевой техники.

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в комментарии aif.ru подчеркнул, что, несмотря на предыдущие удары ВС РФ, часть предприятий с военным значением продолжает работать.

«Поэтому российские войска продолжают поражать выявленные цели, чтобы ограничить возможности украинских формирований по производству вооружения и ведению боевых действий», — отметил Липовой.

Город в огне. Удары по мостам разрезают Днепропетровск на куски Подробнее

Линиям сборки БПЛА отдельное внимание

В Запорожской области, по словам Липового, целями становятся пункты принятия решений, объекты военной логистики, склады, предприятия ВПК и энергетическая инфраструктура. Отдельное внимание уделяется сборочным линиям беспилотников, на которых используют комплектующие, поступающие из европейских стран.

«Энергетическая инфраструктура имеет стратегическое значение не только в Днепропетровской и Запорожской областях, но и по всей Украине», — отметил генерал-майор.

Военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин ранее допускал, что армия РФ может разделить Днепропетровск на части ударами по мостам и тем самым парализовать логистику ВСУ. По его версии, удары могут быть концентрированными: сначала по одной переправе, затем по следующей, включая понтонные конструкции.

Этот сценарий дополняет уже заявленную логику ударов: если промышленность производит вооружение, а энергетика обеспечивает ее работу, то транспортная инфраструктура связывает производство, склады и передовые подразделения.

Сорван главный план ВСУ на Запорожье: бойцы РФ прорвались в особую крепость Подробнее

Липовой также прокомментировал предположения о том, что интенсивность атак может свидетельствовать о подготовке российского наступления на днепроперовском и запорожском направлениях.

По его словам, количество ударов определяется прежде всего результатами разведки и числом обнаруженных объектов.

«Плотность ударов зависит не от будущих планов нашей армии. Она зависит от количества выявленных целей. Сколько целей обнаружено, столько сразу же и уничтожается», — подытожил Липовой.