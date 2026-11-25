Российские вооружённые силы наносят незамедлительные ракетно-бомбовые удары по местам дислокации украинских боевиков, причастных к пыткам и внесудебным казням российских военнослужащих. Об этом в эксклюзивной беседе с aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Ранее бывшый боец штурмовой бригады с позывным Арлекин рассказал о том, как иностранные наёмники казнили и отрезали пальцы группе российских разведчиков, попавших в плен в зоне СВО.

По словам Иванникова, случаи жестокого обращения с пленными со стороны ВСУ не являются единичными.

«Казни и внесудебная расправа над российскими военнослужащими, попадающими в плен, — явление обыденное для ВСУ, так как там в основном служат беспринципные уголовники, готовые на самые тяжкие преступления. Никакие международные договоры и нормы права они не принимают во внимание», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что пытки часто используются как метод давления для получения оперативной и разведывательной информации: «Они используют всевозможные изощрённые способы: привязывают к деревьям, сажают в ямы, закапывают живыми, чтобы потом откопать. Таким образом они пытаются подавить волю военнослужащего».

Ответ на такие преступления, по словам Иванникова, неотвратим.

«Когда в российских вооружённых силах узнают о местах дислокации противника, который применяет внесудебные казни и расправы над военнослужащими, туда незамедлительно наносится ракетно-бомбовый удар. Все виновные в таких преступлениях несут заслуженное наказание. Их останки ещё долго будут собирать санитарные подразделения ВСУ, и от расплаты за пытки военнослужащих никто не уйдёт», — подчеркнул он.

Эксперт также добавил, что практика пыток распространена по всей линии боевого соприкосновения, и выявить статистику по отдельным направлениям невозможно.

«Общая звероватость боевиков, которые занимаются пытками, очевидно, проявляется абсолютно везде. Это практика, которая сейчас применяется ВСУ, и денацификация как раз и направлена на то, чтобы уничтожить тех нацистов, которые занимаются пытками», — сказал Иванников.

Особую жестокость к российским пленным, по словам Иванникова, проявляют иностранные наёмники, украинские боевики с криминальным прошлым, а также женщины, участвующие в боевых действиях.

«Это иностранные наёмники, украинские боевики из числа уголовников, женщины-боевички, которые в ходе боевых действий потеряли своих мужей и пытаются мстить. Иностранные наёмники зачастую не признают никаких норм права», — заявил эксперт.

Он обратил внимание на то, что в отдельных случаях жестокость наёмников может быть связана с ощущением безнаказанности, а также с психологическими особенностями людей, которые добровольно отправляются участвовать в боевых действиях в чужой стране.

«Среди таких людей встречаются настоящие маньяки», — поделился Иванников.

При этом, подчеркнул эксперт, в случае попадания подобных боевиков в российский плен их не подвергают самосуду. Задержанных передают в военно-следственные органы, которые устанавливают обстоятельства преступлений и собирают доказательства.

«После этого проводятся следственные мероприятия, допросы. Как правило, приговор военного суда составляет не менее 25 лет лишения свободы, а в отдельных случаях речь может идти и о пожизненном заключении... Россия наказывает сурово, но сохраняет жизнь и следует нормам права», — подытожил Иванников.