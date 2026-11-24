Российские ракетоносцы ТУ-160 совершили плановый полет над Японским морем, сообщило в мессенджере «Макс» Минобороны России.

Полет над нейтральными водами длился около 10 часов и проходил в сопровождении истребителей Су-35С и Су-30СМ. Как отмечает военное ведомство, на отдельных этапах маршрута к сопровождению стратегических ракетоносцев подключались истребители иностранных государств.

В Минобороны рассказали, что экипажи дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей, а все подобные полеты проходят в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ту-160 — межконтинентальный стратегический бомбардировщик-ракетоносец. В России это воздушное судно неофициально именуют «Белый лебедь», а в классификации НАТО он имеет кодовое название Blackjack.