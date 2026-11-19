Приближающиеся снегопады и налётная погода существенно затруднят работу украинских беспилотников, летящих на территорию России, отметил в эксклюзивной беседе с aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«При налётной погоде, в условиях снегопада, будет минимальное количество дронов. То есть зимние погодные условия могут стать дополнительным фактором, снижающим интенсивность атак ВСУ посредством беспилотников на российские регионы», — сказал Матвийчук.

При этом он уточнил, что низкие температуры, снег, отсутствие листвы затрудняют также и действие наземных войск.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что после атаки на Крымский мост российская сторона может перейти от разовых к систематическим ударам по всей транспортной инфраструктуре Украины — от мостов через Днепр до тоннелей на западной границе.