После атаки на Крымский мост российская сторона может перейти к систематическим ударам по всей транспортной инфраструктуре Украины — от мостов через Днепр до тоннелей на западной границе. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его оценке, произошедшее является спланированной операцией с участием британских специалистов, а Украина де-факто давно интегрирована в военную инфраструктуру НАТО.

«Разрушить все мосты»

По словам Дандыкина, ответ России может быть очень мощным.

«Удары могут разрушить все мосты. Без всяких ответов, просто разрушить: "Кинжалами", если нужен "Орешник", значит, "Орешником"», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что удары по переправам теперь, вероятнее всего, будут наноситься не разово, а регулярно.

«Сегодня уже были удары, и теперь они должны наноситься постоянно. Важно вывести, оторвать левый берег от правого», — акцентировал Дандыкин.

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По его мнению, подобная тактика способна осложнить логистику ВСУ на левом берегу Днепра и в Донбассе.

Британский след и новая география целей

Эксперт назвал атаку на Крымский мост спланированной операцией британских специалистов.

«То, что произошло, — это спланированная операция в Британии. И, конечно, они всё сделали, чтобы эта операция состоялась», — сказал он.

По данным Дандыкина, в операции был задействован британский самолёт-разведчик, что, по его словам, подтверждает непосредственную вовлечённость стран НАТО.

Помимо мостов через Днепр, приоритетными целями могут стать транспортные тоннели на западе Украины.

«Не исключено, что особое внимание российские силы уделят тоннелю на Западной Украине, через который осуществляются поставки оружия… При наличии необходимых решений его поражение технически возможно», — заявил эксперт.

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Он также отметил, что ВС РФ продолжат наносить удары по остаткам складов украинской армии, НПЗ и «логистике киевского режима».

Дандыкин не исключил применения российской стороной новых средств поражения.

«Думаю, что есть такое вооружение. И, скорее всего, оно будет применяться», — подытожил эксперт.