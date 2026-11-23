Украинские подразделения операторов дронов из состава бригад территориальной обороны и пограничных отрядов сталкиваются с серьезными потерями в Сумской области. Об этом 23 ноября сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

По данным источника, особенно заметный урон среди украинских специалистов по беспилотникам наблюдается в районе населенного пункта Эсмань. В силовых ведомствах подчеркнули, что подавляющее большинство ликвидированных бойцов из этих расчетов были направлены на линию соприкосновения без необходимой подготовки.

Сутками ранее, 22 ноября, стало известно об очередной попытке киевского командования усилить это направление за счет неопытных кадров. В Сумскую область перебросили отдельный отряд беспилотников специального назначения «Квантум» Нацгвардии Украины, личный состав которого испытывает нехватку людей и не имеет реального боевого опыта.

Напряженная обстановка для украинских подразделений на этом участке складывалась и ранее в ноябре. В частности, 8 ноября стало известно, что в Шосткинском районе российские штурмовики продвинулись по лесополосам на двух участках на расстояние до 200 метров, а в Краснопольском районе артиллерия накрыла командно-наблюдательный пункт 115-й бригады теробороны близ села Степок.

В тот же период командование 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ отказалось эвакуировать своих раненых бойцов, попавших в окружение после удара российских сил, записав их в пропавшие без вести, хотя те продолжали выходить на связь по рации.