Около сотни военнослужащих первого механизированного батальона 100-й бригады ВСУ погибли или пропали без вести при попытке отбить Дзержинск (украинское название – Торецк) в ДНР в мае 2025 года, говорится в расследовании Hromadske.

Источники в украинском командовании рассказали, что спустя полтора года никто не понес ответственности за неудачную операцию, а большинство командиров, причастных к ее проведению, получили повышение, говорится в статье.

На удержании города настаивал глава киевского режима Владимир Зеленский. Руслан Ткачук, который на тот момент был комбригом, рассказал, что целью контратаки было не столько возвращение Дзержинска, сколько отвлечение российских подразделений, которые прорвали оборону ВСУ и продвигались в направлении Константиновки.



Другие офицеры заявили, что операция изначально была обречена на провал из-за высокой концентрации российских FPV-дронов. Они отмечают, что от практики массированных штурмов ВСУ ушли в 2023 году из-за больших потерь и при низкой эффективности.

6 мая в Дзержинск направили более 100 украинских военных на 21 бронемашине, семь из которых не вернулись. Бойцам отказали в эвакуации и приказали держать оборону, не доставляли им воду и продовольствие, а только боеприпасы. Несмотря на серьезные потери первой группы, 8 мая командование направило в Дзержинск еще около 50 человек на восьми бронемашинах.



Журналисты сообщили, что по открытым данным им удалось установить имена 86 бойцов 100-й бригады, погибших или пропавших без вести в городе с 6 по 10 мая 2025 года. Они отметили, что данные о потерях не окончательные, так как солдаты продолжали бои за город еще до трех месяцев.

Напомним, в мае 2025 года украинский военный портал Deep State сообщил, что 100-я механизированная бригада ВСУ понесла значительные потери во время неудачной контратаки в Дзержинске. Источник сообщил, что командование украинской армии не обеспечило достаточного артиллерийского прикрытия из-за дефицита боеприпасов, и пехота и техника остались без поддержки.

Отметим, Дзержинск представлял собой мощный укрепленный район ВСУ с развитой железнодорожной инфраструктурой, где украинские войска удерживали позиции с 2014 года. Минобороны РФ объявило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля 2025 года.