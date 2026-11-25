Администрация президента США Дональда Трампа настаивает на трехкратном увеличении финансовых затрат Токио на содержание американских военных баз на территории Японии. Об этом пишет издание Nikkei, материал перевел aif.ru.

По оценкам Вашингтона, необходимые ассигнования на предстоящее пятилетие должны превысить 4 трлн иен (около 19 млрд долларов по актуальному курсу). При этом японская сторона пока готова расширить финансирование лишь в 1,4 раза, доведя ежегодные расходы до 1,9 млрд долларов.

Переговорный процесс по данному вопросу ведется с лета, и стороны намерены согласовать итоговые параметры к концу 2026 года.

В целом Токио не отказывается от пересмотра условий и готов направить дополнительные средства на модернизацию инфраструктуры американских баз, включая их частичное размещение в подземных сооружениях для защиты от возможных обстрелов.

В японском правительстве полагают, что подобные вливания способны стимулировать внутреннюю деловую активность, поскольку средства будут распределяться среди граждан и частных компаний страны. Тем не менее, на текущем этапе власти Японии готовы покрыть не более половины суммы, запрошенной американцами.

Ранее в США заявили о дефиците запчастей для военных из-за Украины.