Горит Одесса, Киев и суда с грузами НАТО в Чёрном море. Министерство обороны РФ сообщило, что ударами возмездия критически повреждены две подстанции (ПС) мощностью 110 кВ в Одесской области — Каролино-Бугазе и Белгород-Днестровском и одна ПС 330 кВ в городе Сумы. В итоге обесточены военные предприятия и логистические центры ВСУ. В порту Ильичёвска (Черноморска) уничтожены большие запасы горюче-смазочных материалов, предназначенные для передачи ВСУ, а в море, недалеко от Одессы, повреждено судно с грузом НАТО для украинской армии.

Мосты жалеть не надо, их надо бомбить

При этом военные эксперты и профильные телеграм-каналы пишут о поражении целей в Затоке и Маяках Одесской области, где, как известно, расположены главные мосты этого региона, по которым идёт переправка натовских военных грузов из Румынии в южные регионы Украины и дальше — в зону боевых действий.

Координатор пророссийских сил Сопротивления на Украине Сергей Лебедев рассказывал aif.ru, что в Одесской и Николаевской областях находятся стратегически важные мосты, которые обязательно надо уничтожать или выводить из строя на очень продолжительное время. Это мост в самом Николаеве и мост через Днестр в районе города Вознесенск. Повреждение этих крайне важных мостов, по мнению Лебедева, прекрасно разбирающегося в ситуации на юге Украины, приведёт к существенным проблемам в снабжении нескольких группировок войск ВСУ в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областях и нескольких участках линии боевого соприкосновения (ЛБС) в ДНР.

Стоит особо отметить применение авиабомб для ударов по военным объектам в Причерноморье. Речь идёт об ударах несколькими десятками боеприпасов. Это, по мнению военных экспертов, может говорить об усилении возможностей российской авиации и увеличении дальности полётов фугасных авиационных авиабомб (ФАБ), снабжённых универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Специалисты уже сообщали, что даже сверхтяжёлые ФАБ-3000 получили возможность атаковать цели на дальности свыше 100 км от точки пуска.

Киев горит и взрывается вместе с пригородами

По информации источников телеграм-канала «Хроники Гераней», ударами возмездия за Крымский мост уничтожаются военные цели в Киеве, Василькове, Жулянах, Вышгороде и других населённых пунктах, которые окружают украинскую столицу.

Киевские соцсети просто разрываются от ужаса, предсказывая безжалостный ответ России на атаки и повреждение Крымского моста. Многие комментаторы при этом отмечают бегство Зеленского из Киева на фоне новой эскалации конфликта, которое он спровоцировал своими приказами нанести удар по мосту.

На Украине российский удар возмездия, прежде всего по Киеву и западным областям, включая Львов, ожидают в ближайшие 48 часов. Сколько ракет обрушится на цели ВСУ остаётся только предполагать. Их могут быть сотни. Что станет после столь массового ударом с Киевом? Украинские соцсети пишут о колоссальных разрушениях, рухнувших мостах и бегстве тысяч горожан из города.