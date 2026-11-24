Украинские беспилотники атаковали сразу несколько российских регионов, включая Татарстан и Пермский край. Для налетов противник мог использовать комбинированную схему с запуском дронов с разных направлений, в том числе с применением грузовых автомобилей. В ответ российская армия нанесла серию мощных ударов по объектам энергетики, портовой инфраструктуре и военным грузам на Украине. О подробностях атак и последствиях для противника в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

ВСУ атаковали с нескольких направлений

В ночь на 23 ноября украинские беспилотники атаковали Татарстан. Целью стали резервуары для хранения нефти вблизи Альметьевска. В результате продолжительного налета несколько объектов получили повреждения. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Утром того же дня беспилотники ВСУ атаковали несколько промышленных объектов в Пермском крае. В результате произошедшего один человек погиб, еще двое получили легкие осколочные ранения.

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По мнению Матвийчука, противник мог использовать для организации налетов комбинированную схему, предполагающую запуск нескольких групп беспилотников с разных направлений. Первая волна аппаратов направляется непосредственно с территории Украины, чтобы перегрузить российскую систему противовоздушной обороны.

«Первое — это, конечно же, беспилотники запускаются с территории Украины. Их задача — перегрузить нашу систему ПВО. Второе — вслед за этими дронами идет налет со стороны так называемой серой зоны другого государства, маршрут проходит вдоль Волги. Эта серая зона, по сути, является неконтролируемой», — объяснил эксперт.

Еще одним способом доставки ударных аппаратов Матвийчук назвал использование грузового транспорта. По его словам, дальнобойные беспилотники могут перевозиться в фурах, оборудованных для их запуска. Это позволяет приблизить стартовые позиции непосредственно к потенциальным целям и затруднить своевременное обнаружение угрозы.

По информации Минобороны РФ, в ночь на 23 ноября над российской территорией было нейтрализовано 192 украинских беспилотника.

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Взорвали энергетику ВСУ

На фоне атак ВСУ российская армия нанесла массированные удары по инфраструктуре Украины, используемой в интересах украинских войск. Одними из главных целей стали энергетические объекты, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса.

Особое внимание, по словам Матвийчука, уделили энергетической инфраструктуре в районе Черноморского бассейна.

«В ночь на 23 ноября были нанесены удары в основном по элементам энергетики. Были по району Черноморского бассейна, где, по имеющейся разведывательной информации, энергетические объекты используются ВСУ. Мы их уничтожаем», — заявил полковник в отставке.

Эксперт также оценил ущерб, который российские удары нанесли энергетическим возможностям Украины. По его утверждению, значительная часть генерирующих мощностей уже выведена из строя.

«Практически 55% генерации Украины — тепловой и электрической — выведено из строя и восстановлению не подлежит», — сообщил Матвийчук.

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По его оценке, дальнейшее поражение энергетических объектов способно существенно осложнить снабжение украинских подразделений электричеством, а также нарушить работу предприятий, задействованных в производстве вооружений.

О результатах российских ударов в ночь на 23 ноября ранее сообщило Минобороны РФ. В частности, российские войска поразили электроподстанцию в Днепропетровске, которая обеспечивала электроэнергией предприятия украинского военно-промышленного комплекса.

Кроме того, поражению подверглась портовая инфраструктура в Измаиле Одесской области. Еще одной целью стал сухогруз, перевозивший грузы военного назначения и находившийся в Черном море юго-западнее Одессы. Для нанесения ударов российские войска применяли беспилотники.