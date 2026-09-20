Генерал: ВСУ атаковали Подмосковье реактивными дронами, летящими на высоте

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в эксклюзивном комментарии для aif.ru рассказал, какими беспилотниками ВСУ атаковали Подмосковье в ночь на 20 сентября, и какую тактику применяли.

По его словам, у Киева сейчас большой спектр моделей БПЛА — от реактивных до поршневых. В случае массового налёта на Подмосковье, учитывая удаленность региона от точек запуска, противник применял реактивные.

«В данной ситуации предполагаю, для атак применили дроны либо шведского, либо израильского производства, либо совместного европейского производства, но именно реактивные. Большую часть дронов сбивают, уничтожают непосредственно в приграничных регионах», — сказал Липовой.

Он подчеркнул, что киевский режим делает ставку на массированность и высоту.

«Тактика киевского режима — дроны загоняют на большую высоту, туда, где мобильные группы не могут их достать. На большой высоте они доходят до заданных регионов, а затем начинают атаковать заданные цели», — пояснил Липовой.

Ранее Липовой сообщил, откуда ВСУ запустили беспилотники на Подмосковье в ночь на 20 сентября.

Напомним, глава Подмосковья Андрей Воробьев проинформировал, что ночью регион подвергся массированной атаке дронов ВСУ. За два часа, с 03:00 до 05:00, над 17 округами области нейтрализовали 249 беспилотников киевского режима.

После падения БПЛА на Северном шоссе в Раменском округе произошёл пожар на крыше многоэтажного жилого дома. Из него вывели примерно 400 человек, в том числе 70 детей. Кроме того, получили повреждения 20 машин. В Софьино дрон попал в трехэтажный многоквартирный дом. В связи с этим были повреждены шесть квартир. Также повреждения получил объект на территории нефтезавода.

По предварительным данным, в результате атаки БПЛА на Московскую область погибли два человека: 74-летний мужчина в Орехово-Зуевском округе и 44-летняя женщина в Раменском. Также есть пострадавшие, в том числе дети.

В Минобороны сообщили, что силы ПВО в ночное время с 19 на 20 сентября нейтрализовали над акваторией и регионами РФ 1110 беспилотников киевского режима.