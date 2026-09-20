Атака 1110 дронов на РФ 20 сентября: погибшие, разрушения, все подробности

В ночь на 20 сентября российские средства ПВО перехватили и уничтожили 1110 беспилотников самолетного типа, атаковавших территорию России. В результате атаки в ряде регионов есть погибшие и пострадавшие, повреждены жилые дома и другие объекты.

Aif.ru собрал детали ночной атаки ВСУ на российские регионы.

Минобороны сообщило об уничтожении 1110 беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 1110 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, беспилотные летательные аппараты были уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тульской, Калужской, Владимирской, Нижегородской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Смоленской, Орловской, Ростовской, Волгоградской и Саратовской областями.

Кроме того, дроны были сбиты над Самарской областью, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря.

Атаки на Крым, Севастополь, Краснодарский край и Адыгею

В Крыму в ночь на воскресенье объявляли ракетную и беспилотную опасность. В Севастополе звучал сигнал воздушной тревоги, а движение по Крымскому мосту временно ограничивали.

По информации канала оперативного информирования ГУ МЧС России по Республике Крым, беспилотная опасность действовала с 1:37 до 5:03. Ракетную опасность объявляли с 3:04 до 3:35.

Крымский мост перекрывали в период с 3:04 до 3:35. Утром транспортный переход между Керчью и Таманью работал штатно. Очередей перед досмотровыми пунктами в течение ночи не было, свободный проезд сохранялся с обеих сторон.

ПВО отразила атаки на Кубань и Адыгею

В Краснодарском крае режим опасности вводили сразу в 12 муниципалитетах. Жители Краснодара провели в условиях тревоги более девяти часов. Вечером 19 сентября в городе включили систему оповещения.

«В Краснодаре звучит сигнал „Внимание всем“ — идет отражение атаки БПЛА. Жители и гости города, прошу сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности, проследуйте в безопасное место», — сообщили в МЦУ Краснодара.

В станице Анастасиевской Славянского района обломки беспилотника упали на территории пяти частных домовладений. По данным оперативного штаба Краснодарского края, пострадавших не было. Частично повреждены остекление, кровля и облицовка домов, забор и теплица. На месте работали оперативные и специальные службы.

В Майкопе, столице Адыгеи, также зафиксировали падение беспилотника в жилом секторе. По предварительной информации, разрушений и пострадавших не было. На месте работали экстренные службы, представители профильных ведомств и администрации города.

В Майкопе в жилом секторе упал беспилотник Подробнее

В Ростовской области уничтожили 120 беспилотников

В ночь на 20 сентября Ростовская область подверглась атаке беспилотников. Основной удар, по словам губернатора Юрия Слюсаря, пришелся на Каменск-Шахтинский и еще десять районов Дона.

Как сообщил глава региона в своем канале в мессенджере «Макс», в течение ночи было уничтожено 120 дронов. Беспилотники сбивали в Каменске-Шахтинском, а также в Веселовском, Чертковском, Миллеровском, Морозовском, Шолоховском, Кашарском, Тарасовском, Азовском, Аксайском и Орловском районах.

Информация о разрушениях на момент публикации уточнялась.

В Воронежской области из-за атаки ВСУ пострадали два человека

Губернатор Александр Гусев сообщил, что минувшей ночью киевские бевики также атаковали территорию Воронежской области. В результате два мирных жителя получили ранения средней тяжести, среди пострадавших — несовершеннолетний.

«По предварительной информации, два жителя региона получили ранения средней тяжести. Из пригородного района в областную детскую больницу доставлен мальчик 2012 года рождения. В другом муниципалитете под Воронежом госпитализирован мужчина 1989 года рождения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Гусев в «Максе».

В трех пригородных районах из-за падения обломков БПЛА повреждены крыши, остекление и фасады ряда домов, а также несколько автомобилей. В еще одном муниципалитете обломки повредили фасад и кровлю нескольких построек и грузовой транспорт.

По данным губернатора, всего за ночь дежурные силы ПВО над тремя городскими округами и девятью районами Воронежской области обнаружили и уничтожили 43 беспилотника.

В Тульской и Рязанской областях сообщили о сбитых БПЛА и повреждениях домов

В Тульской области за сутки к полуночи 20 сентября уничтожили 45 украинских беспилотников. В Туле звуки взрывов были слышны в течение субботнего вечера. О новых результатах работы ПВО губернатор Дмитрий Миляев сообщил в 22:20.

«Еще 10 украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России», — написал глава региона в своих каналах.

Предыдущее сообщение об уничтожении десяти беспилотников губернатор опубликовал в 18:28. В обоих случаях последствия атаки не зафиксировали.

В Рязанской области за ночь сбили 32 БПЛА. По данным губернатора Павла Малкова, в одном из населенных пунктов Рязанского округа поврежден многоквартирный дом. Пострадавших нет.

«Сегодня ночью над территорией Рязанской области сбиты 32 БПЛА. В одном из населенных пунктов Рязанского округа поврежден многоквартирный дом... Пострадавших нет», — сообщил Малков в мессенджере «Макс».

Кроме того, в Клепиковском округе поврежден частный дом.

Воробьев сообщил о последствиях атаки ВСУ на Подмосковье

За ночь в Московской области силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 249 беспилотников в 17 округах. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

В Раменском округе после падения БПЛА загорелась кровля 21-этажного многоквартирного дома на Северном шоссе. Эвакуировали 400 человек, в том числе 70 детей, повреждены 20 автомобилей. В Софьино беспилотник попал в трехэтажный жилой дом на улице Новой, где повреждены шесть квартир. Там же произошел пожар на складском комплексе. В Котельниках беспилотник попал в многоквартирный дом в микрорайоне Новые Котельники, огнем были охвачены квартиры на трех этажах.

Повреждения жилых домов и другие последствия также зафиксировали в Коломне, Егорьевске, Ленинском округе, Люберцах, Лыткарине, Истре и Воскресенске.

В результате атаки погибли два человека — 74-летний мужчина в Орехово-Зуевском округе и 44-летняя женщина в Раменском. Медицинская помощь потребовалась 20 пострадавшим, среди которых трое детей. 15 человек госпитализировали, еще шестеро отказались от госпитализации после оказания помощи.