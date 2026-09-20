МО сообщило о расширении внешней зоны контроля в Харьковской области

Российские подразделения группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения украинских войск в Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, активные действия ведутся в районах населенных пунктов Новоалександровка, Петропавловка, Польная и Приколотное. Внутри образуемого кольца российские военнослужащие нанесли поражение живой силе ВСУ в районах Варваровки, Грачевки, Резниково, Хижняково и Хрипунов.

Кроме того, ведутся бои за освобождение населенного пункта Бузово.

Президент России Владимир Путин 1 сентября заявил, что в северо-восточной части Харьковской области завершено окружение группировки противника численностью до 2 тысяч человек. По его словам, ликвидация окружения позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения от приграничных районов Белгородской области как минимум на 20 километров.