Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: 3 минуты
139

Отражена самая массовая атака на Подмосковье: последствия, уголовное дело

Svetlana Vozmilova / www.globallookpress.com
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после атаки беспилотников на Московскую область 20 сентября. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, в регионе зафиксированы повреждения жилых домов и других объектов, есть погибшие и пострадавшие.

Aif.ru собрал всю информацию о последствиях атаки ВСУ на Подмосковье.

СК возбудил дело о теракте после атак БПЛА ВСУ Подмосковью

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на объекты гражданской инфраструктуры в Московской области. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, в ночь на 20 сентября ВСУ нанесли массированный удар беспилотными летательными аппаратами по гражданским объектам в Подмосковье. В результате атаки погибли и пострадали люди.

Петренко уточнила, что уголовное дело возбуждено по статье 205 УК РФ по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины с использованием БПЛА в Московском регионе.

На местах происшествий работают следователи и криминалисты, добавила официальный представитель СК.

По ее словам, Следственный комитет установит всех причастных к совершению атаки, после чего их действиям дадут соответствующую правовую оценку.

Над Московской областью сбили 249 БПЛА ВСУ

За ночь в Московской области силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 249 беспилотников в 17 округах. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

В Раменском округе после падения БПЛА загорелась кровля 21-этажного многоквартирного дома на Северном шоссе. Эвакуировали 400 человек, в том числе 70 детей, повреждены 20 автомобилей.

В Софьино беспилотник попал в трехэтажный жилой дом на улице Новой, где повреждены шесть квартир. Там же произошел пожар на складском комплексе.

В Котельниках беспилотник попал в многоквартирный дом в микрорайоне Новые Котельники, огнем были охвачены квартиры на трех этажах.

Повреждения жилых домов и другие последствия также зафиксировали в Коломне, Егорьевске, Ленинском округе, Люберцах, Лыткарине, Истре и Воскресенске.

В Подмосковье два человека погибли из-за атаки дронов ВСУ

В результате атаки погибли два человека — 74-летний мужчина в Орехово-Зуевском округе и 44-летняя женщина в Раменском.

Медицинская помощь потребовалась 20 пострадавшим, среди которых трое детей. 15 человек госпитализировали, еще шестеро отказались от госпитализации после оказания помощи.

Так, среди пострадавших — подростки 14 и 15 лет из Раменского округа. У них диагностировали травмы головы. У девочки также выявили перелом ключицы и травмы плеча и кисти.

В Раменском также пострадали шестеро взрослых. Один мужчина получил множественные травмы и находился в тяжелом состоянии, еще троих госпитализировали.

В Люберцах два мужчины получили осколочные ранения, в Ленинском округе пострадали мужчина и молодая женщина.

В Домодедове травмы получили пять человек, включая 11-летнего ребенка. В Котельниках медицинская помощь потребовалась двум мужчинам, от госпитализации они отказались.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что врачи делают все возможное для оказания помощи пострадавшим, а состояние госпитализированных постоянно контролируют. Он также пожелал пострадавшим скорейшего восстановления, а их родным и близким — сил и терпения.

Минобороны сообщило об уничтожении 1110 беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 1110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, дежурные средства ПВО ликвидировали вражеские БПЛА над территорией Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тульской, Калужской, Владимирской, Нижегородской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Смоленской, Орловской, Ростовской, Волгоградской и Самарской областей, а также Краснодарского края и Московского региона.

Кроме того, украинские дроны были сбиты над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ПроисшествияСК РФМосковская областьбеспилотникиПВОатака БПЛА
Следующий материал
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть