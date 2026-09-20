Отражена самая массовая атака на Подмосковье: последствия, уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после атаки беспилотников на Московскую область 20 сентября. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, в регионе зафиксированы повреждения жилых домов и других объектов, есть погибшие и пострадавшие.

Aif.ru собрал всю информацию о последствиях атаки ВСУ на Подмосковье.

СК возбудил дело о теракте после атак БПЛА ВСУ Подмосковью

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на объекты гражданской инфраструктуры в Московской области. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, в ночь на 20 сентября ВСУ нанесли массированный удар беспилотными летательными аппаратами по гражданским объектам в Подмосковье. В результате атаки погибли и пострадали люди.

Петренко уточнила, что уголовное дело возбуждено по статье 205 УК РФ по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины с использованием БПЛА в Московском регионе.

На местах происшествий работают следователи и криминалисты, добавила официальный представитель СК.

По ее словам, Следственный комитет установит всех причастных к совершению атаки, после чего их действиям дадут соответствующую правовую оценку.

Над Московской областью сбили 249 БПЛА ВСУ

За ночь в Московской области силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 249 беспилотников в 17 округах. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

В Раменском округе после падения БПЛА загорелась кровля 21-этажного многоквартирного дома на Северном шоссе. Эвакуировали 400 человек, в том числе 70 детей, повреждены 20 автомобилей.

В Софьино беспилотник попал в трехэтажный жилой дом на улице Новой, где повреждены шесть квартир. Там же произошел пожар на складском комплексе.

В Котельниках беспилотник попал в многоквартирный дом в микрорайоне Новые Котельники, огнем были охвачены квартиры на трех этажах.

Повреждения жилых домов и другие последствия также зафиксировали в Коломне, Егорьевске, Ленинском округе, Люберцах, Лыткарине, Истре и Воскресенске.

В Подмосковье два человека погибли из-за атаки дронов ВСУ

В результате атаки погибли два человека — 74-летний мужчина в Орехово-Зуевском округе и 44-летняя женщина в Раменском.

Медицинская помощь потребовалась 20 пострадавшим, среди которых трое детей. 15 человек госпитализировали, еще шестеро отказались от госпитализации после оказания помощи.

Так, среди пострадавших — подростки 14 и 15 лет из Раменского округа. У них диагностировали травмы головы. У девочки также выявили перелом ключицы и травмы плеча и кисти.

В Раменском также пострадали шестеро взрослых. Один мужчина получил множественные травмы и находился в тяжелом состоянии, еще троих госпитализировали.

В Люберцах два мужчины получили осколочные ранения, в Ленинском округе пострадали мужчина и молодая женщина.

В Домодедове травмы получили пять человек, включая 11-летнего ребенка. В Котельниках медицинская помощь потребовалась двум мужчинам, от госпитализации они отказались.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что врачи делают все возможное для оказания помощи пострадавшим, а состояние госпитализированных постоянно контролируют. Он также пожелал пострадавшим скорейшего восстановления, а их родным и близким — сил и терпения.

Минобороны сообщило об уничтожении 1110 беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 1110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, дежурные средства ПВО ликвидировали вражеские БПЛА над территорией Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тульской, Калужской, Владимирской, Нижегородской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Смоленской, Орловской, Ростовской, Волгоградской и Самарской областей, а также Краснодарского края и Московского региона.

Кроме того, украинские дроны были сбиты над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря.