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В Брянской области человек подорвался на взрывном устройстве ВСУ

Евгения Гаева / АиФ
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

В брянском городе Злынке человек подорвался на украинском взрывном устройстве, сообщил губернатор Егор Ковальчук.

«В результате подрыва на взрывном устройстве ранения получил житель Злынки. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — проинформировал глава региона в Max.

Он пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления.

Ковальчук отметил, что за прошедшие сутки над Брянской областью было сбито 211 украинских беспилотников самолетного типа. Атаки летательных аппаратов отражали средства противовоздушной обороны, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД РФ на транспорте и спецподразделения Росгвардии.

По сообщению Минобороны РФ, минувшей ночью, с 19 на 20 сентября, силы ПВО сбили над страной 1110 украинских БПЛА.
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ПроисшествияБрянская областьЕгор КовальчукЗлынкаУкраина
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