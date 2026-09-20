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Атака дронов на Воронеж 20 сентября: повреждены дома и машины, есть раненые

Григорий Тимченко / spb.aif.ru
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Минувшей ночью ВСУ предприняли попытку атаки территории Воронежской области с применением беспилотников. В результате вражеского налета ранения средней тяжести получили два мирных жителя, включая подростка. Силами противовоздушной обороны в регионе было уничтожено более 40 вражеских дронов. Aif.ru собрал подробности.

Пострадавшие и последствия атаки

Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, в результате инцидента медицинская помощь потребовалась двум гражданам.

«По предварительной информации, два жителя региона получили ранения средней тяжести. Из пригородного района в областную детскую больницу доставлен мальчик 2012 года рождения», — написал глава региона в мессенджере «Макс».

По его словам, в другом муниципалитете госпитализирован мужчина 1989 года рождения.

Кроме того, в трех пригородных районах повреждены кровли, остекление и фасады жилых домов, а также несколько автомобилей. В еще одном населенном пункте обломки повредили фасад, крышу построек и грузовой транспорт.

Хронология воздушной тревоги и работа ПВО

Режим опасности атаки БПЛА был объявлен в регионе накануне в 21:38. Сирены прозвучали в 22:11 в Россошанском районе, а спустя почти полчаса в областном центре.

Позже угроза была объявлена в Каширском, Хохольском, Рамонском, Новоусманском, Семилукском, Острогожском, Лискинском, Аннинском и Бобровском районах, а также в городах Нововоронеж и Борисоглебск.

По данным областного ГУ МЧС, активная фаза работы средств противовоздушной обороны завершилась в 06:38, а полная отмена режима опасности была объявлена только в 09:35.

Губернатор в соцсетях уточнил, что дежурными силами ПВО в небе над тремя городскими округами и девятью районами области были уничтожены 43 беспилотника ВСУ.

Силы ПВО ночью сбили над территорией РФ свыше 1100 беспилотников ВСУ Подробнее

Масштабы отражения атак в Черноземье

Как уведомили в Минобороны РФ, за минувшую ночь дежурные расчеты ПВО по всей стране перехватили и уничтожили 1110 украинских БПЛА самолетного типа.

Помимо Воронежской области, средства ПВО успешно отражали атаки дронов и в других регионах Черноземья, включая Белгородскую, Курскую, Липецкую, Орловскую и Тамбовскую области.

Рекомендации гражданам при воздушной опасности

В главном управлении МЧС по Воронежской области призвали жителей региона строго соблюдать меры безопасности и не поддаваться панике при угрозе атак беспилотников.

Во время воздушной тревоги на улице необходимо немедленно укрыться в ближайшем капитальном здании, подъезде или подземном переходе.

Находясь в помещении, следует держаться подальше от окон, например, переместиться в ванную или коридор. При визуальном обнаружении дрона необходимо срочно покинуть зону его видимости и сообщить об этом в экстренные службы. Также категорически запрещается трогать упавшие обломки.
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ПроисшествияВоронежская областьвоздушная тревогаатака бпла всупострадавшие мирные жители
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