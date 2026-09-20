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В Воронежской области сбили 43 беспилотника, пострадали два человека

Евгений Биятов / РИА Новости
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Минувшей ночью дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили 43 беспилотника в небе над тремя городскими округами и девятью районами Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.

По предварительным данным, пострадали два человека. Мальчика 2012 года рождения доставили из пригородного района в областную детскую больницу. В другом муниципалитете под Воронежем госпитализировали мужчину 1989 года рождения. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

В трех пригородных районах обломки беспилотников повредили крыши, остекление и фасады нескольких домов, а также автомобили. Еще в одном муниципалитете обломками был поврежден фасад здания, добавил Гусев.

Напомним, в ночь с 19 на 20 сентября система ПВО нейтрализовала над акваторией и регионами РФ 1110 беспилотников.
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