Генерал-майор Антон Грунис. Досье

По данным Министерства обороны России от 16 сентября российский военачальник, командир 4-й гвардейской мотострелковой бригады генерал-майор Антон Грунис, недавно удостоенный звания Героя России, погиб в зоне проведения специальной военной операции. Что известно об Антоне Грунисе — в справке aif.ru.

Образование и карьера

Антон Феликсович Грунис родился в 1979 году в Казани. Его военная карьера началась с Казанского суворовского военного училища, после чего Грунис продолжил обучение в Московском высшем общевойсковом командном училище.

По сообщениям «Вестей», военнослужащий участвовал во второй чеченской войне, в войне 2008 года в Грузии, в военной операции в Сирии, а также в событиях 2014 года в Крыму. В 2021 году он ушёл в запас, но с началом специальной военной операции в 2022 году вернулся на действительную службу.

В мае 2023 года ВСУ начали контрнаступление на южном фланге Бахмута, в районе Клещиевки. Тогда командный пункт 4-й мотострелковой бригады попал под ракетный удар вражеских сил — командир бригады полковник Вячеслав Макаров и несколько офицеров погибли. Грунис сменил погибшего Макарова на Артемовском направлении.

По публичным воспоминаниям Путина, новый комбриг «не спал несколько суток»: под его командованием 4-я бригада удержала оборону и не позволила ВСУ прорваться в Клещиевке — за это Грунис был удостоен звания генерал-майора. В июле 2026 года по видеосвязи он доложил президенту Путину об освобождении Константиновки. «Человек с литовской фамилией, родился в Казани, воюет очень хорошо», — отозвался о нем президент.

Последняя награда и гибель

28 августа 2026 года министр обороны Андрей Белоусов лично вручил Грунису медаль «Золотая Звезда» Героя России за «мужество и героизм», проявленные в ходе специальной военной операции. Он стал 19-м Героем России от Татарстана.

16 сентября командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов первым официально подтвердил гибель Груниса. В своём заявлении он назвал его «одним из самых уважаемых генералов в зоне СВО, человеком с несгибаемыми принципами, настоящим мужчиной, настоящим офицером, великим патриотом». Обстоятельства и причину смерти генерал-майора Алаудинов не уточнил. Перед этим о гибели Груниса также сообщило издание ANNA News, ссылавшееся на сообщество выпускников суворовских училищ и собственные источники в бригаде.

Российский военный аналитик Борис Рожин в тот же день также сообщил, что Грунис погиб в ходе артиллерийского обстрела. Военный корреспондент Юрий Котенок подтвердил эту информацию. По данным агентства «Татар-информ» снаряд попал прямо в блиндаж.