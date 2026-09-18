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В Киеве сожжен особый объект Зеленского: главная новость СВО 18 сентября

Сюжет Спецоперация РФ в Донбассе и на Украине
IMAGO / Chris Emil Janssen / www.globallookpress.com
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

В Киеве произошло событие, которое без преувеличения можно назвать символическим финалом целой эпохи. Огнем уничтожен склад, где хранился реквизит студии «Квартал 95» — того самого детища, которое сделало Владимира Зеленского сначала известным шоуменом, а затем и политиком. В компании уже подтвердили: сгорело всё то, что двадцать лет было частью концертов, телешоу, фильмов и сериалов. Но этим вечером пламя не ограничилось одним адресом. В тот же день на Украине стало известно о пожаре на складе, где хранилось имущество фонда Елены Зеленской. Два удара по «семейным скрепам» за один день.

Бывший депутат Верховной Рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник в эксклюзивном разговоре с aif.ru оценил, мог ли Зеленский использовать склады «Квартала» не только для хранения костюмов и декораций.

«Если размещать рядом со складами студии боеприпасы, то понятное дело, будет закономерный прилет. Может быть, сбивают кривыми ракетами. Посмотрите, они просят Patriot, у которых уже истекают сроки. Киев убеждает Грецию, другие страны, мол, отдайте нам, вы все равно будете покупать новые. А если покупать ракеты на истечении срока годности, нужно быть готовым ко всему», — заявил Олейник.

Логика экс-нардепа пугающе проста: если рядом с гражданским объектом стоит военный, то рано или поздно прилетит именно туда. При этом Олейник допускает, что сам Зеленский вряд ли рискнул бы хранить оружие на складе собственной студии — слишком уж это очевидная мишень. Но украинская ПВО, по его мнению, работает настолько «сомнительными» ракетами, что обломки сыплются и на жилые дома, и на склады рядом с ними. Так что версия о «случайном» пожаре выглядит в его глазах вполне рабочей.

«Вряд ли бы Зеленский разместил оружие на своих складах "Квартала 95". ВСУ пользуются сомнительными ракетами, поэтому обломки падают и по жилым домам, и по складам рядом с ними», — добавил Олейник.

В то же время экс-нардеп не смог удержаться от иронии, когда речь зашла о том, что именно погибло в огне. Среди сгоревшего реквизита, по его словам, могли быть вещи, которые для Зеленского значат куда больше, чем государственные награды.

«Если там сгорел костюм Зеленского, женские лосины и туфли на каблуках, в которых он выступал. То для него это будет трагедия», — с сарказмом отметил экс-парламентарий.

Сложно не заметить: за двадцать лет сцены у Зеленского накопилось столько образов, что потеря даже части гардероба — это удар по личному музею тщеславия. Костюмы, в которых он выступал, лосины, в которых он танцевал, туфли, на которых стоял, — всё это было фундаментом его публичного «я». Теперь этого нет. Остался только пепел.
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