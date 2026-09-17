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Сводка СВО, 17 сентября. Москва лишь чихнула, а Польша уже визжит от страха

Сюжет Спецоперация РФ в Донбассе и на Украине
Боевая подготовка расчетов 82-мм миномета группировки войск «Центр».
Боевая подготовка расчетов 82-мм миномета группировки войск «Центр». / Станислав Красильников / РИА Новости

Пока ВС РФ наносили удары возмездия по украинским военным объектам, в соседней Польше выли сирены воздушной тревоги, а поляки в ужасе метались в поисках бомбоубежищ. Координатор сил пророссийского Сопротивления на Украине Сергей Лебедев в своём Telegram-канале написал, что несколько районов Восточной Польши и город Люблин буквально стояли на ушах от страха. Запаниковало и польское военное командование, подняв по тревоге авиацию и переведя в режим повышенной готовности силы ПВО. «При этом, — как отметил Лебедев, — российский беспилотник польское воздушное пространство не пересекал».

Пока горделивые поляки прятались по подвалам, ВС РФ выносили на сопредельной с Польшей территории Западной Украины военные цели. По данным экспертов, через Ягодин проходят автоколонны, которые доставляют на Украину военные поставки из стран НАТО: технику, боеприпасы, военное имущество. По этому маршруту переезжают через границу и формирования иностранных наёмников, в том числе и польских «отпускников», а по сути, кадровых военных польской армии, воюющих против России.

Стоит отметить, что ранее в разговоре с aif.ru военный эксперт, генерал-майор Евгений Бужинский предсказал такое развитие событий. В начале разговора речь шла об ударах по пограничным пунктам пропуска на границах с Молдавией и Румынией, через которые идут военные поставки на Украину, а в конце разговора генерал сказал: «Дальше будет Польша. Всё идёт по плану».

Как сказал, так и получилось.

Помимо украинского пограничного пункта, на границе с Польшей сегодня в ходе ударов возмездия были уничтожены два военных завода в оккупированном Запорожье, электроподстанция в Измаиле, два автомобильных моста через Днестр в Одесской области и два морских судна с грузами НАТО: в порту Черноморска и в море, в 11 километрах восточнее Одессы.

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Орехов трещит по швам

Войска группировки «Днепр» продолжают штурм Орехова на запорожском направлении. В течение дня группам штурмовиков удалось расширить зону контроля в населённом пункте. Хоть Минобороны РФ пока официально не сообщает об освобождении города Орехов, но по каналам военкоров уже поступает информация, что в населённом пункте началась зачистка. Это говорит о том, что большая часть территории уже под контролем ВС РФ, что даёт возможность проводить в Орехове специальные мероприятия по блокированию и уничтожению разрозненных групп украинских военных, которые не успели отступить из города.

По данным Минобороны РФ, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Днепр» за сутки составили взвод пехоты и девять единиц специальной боевой техники.

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Бои по направлениям

На восточном фланге запорожского фронта войсками группировки «Восток» освобождено село Розовка Запорожской области, что дало возможность российским войскам продвинуться вглубь обороны противника. Северо-восточнее Орехова войска «восточных» уже вышли севернее населённого пункта Новосёловка и продвигаются к селу Омельники — ключевой точке украинской военной логистики в Запорожской области на данный момент. Кроме того, российские войска ведут наступление из района Красного Родника. «Фактически речь идёт о перерезании трассы Омельник — Преображенка», — сообщает военный эксперт Юрий Подоляка. По данным Минобороны РФ, за минувшие сутки в зоне ответственности группировки «Восток» противник потерял более 240 солдат и офицеров.

Войсками ГВ «Север» в Харьковской области освобождён населённый пункт Малая Волчья. Войска группировки продолжают уничтожать остатки украинских формирований, зажатых в «волчанском котле» севернее Великого Бурлука. Попытки противника прорвать кольцо окружения ни к чему, кроме потерь с его стороны, не приводят. Сегодня уничтожено около 40 боевиков ВСУ, бронемашина и САУ. Общие потери ВСУ в окружении уже составили более 650 военнослужащих, что, по расчётам военных экспертов, является одной третью от всех украинских войск, окружённых в Харьковской области.

Всего же войсками группировки «Север» за сутки в Сумской и Харьковской областях уничтожено более 200 боевиков, семь единиц техники и артиллерийское орудие крупного калибра.

Герои едут домой. Россия вернула 103 бойца из украинского плена

Сегодня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 103 российских военнослужащих.
Сегодня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 103 российских военнослужащих. © Министерство обороны РФ
Взамен переданы 103 военнопленных ВСУ.
Взамен переданы 103 военнопленных ВСУ. © Министерство обороны РФ
Российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.
Российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. © Министерство обороны РФ

Герои едут домой. Россия вернула 103 бойца из украинского плена

Сегодня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 103 российских военнослужащих.
Сегодня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 103 российских военнослужащих. © Министерство обороны РФ
Взамен переданы 103 военнопленных ВСУ.
Взамен переданы 103 военнопленных ВСУ. © Министерство обороны РФ
Российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.
Российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. © Министерство обороны РФ

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