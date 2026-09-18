Удары возмездия с использованием реактивных дронов, фугасных авиабомб и тяжелых реактивных систем залпового огня наносились в течение ночи по военным объектам противника в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Черниговской, Сумской областям. В настоящее время взрывы гремят в портах Одесса и Черноморск. Речь может идти о поражении судов «чёрного флота НАТО», которые ночью пытались прорваться в сторону украинских берегов. Ждём информации от Министерства обороны России.

Краматорск, Доброполье, Дружковка — цели группировки «Центр»

В районе Доброполья всю ночь продолжались ожесточённые бои. Войска группировки «Центр» прорывают оборону ВСУ на южных и северо-восточных окраинах города. Военкоры сообщают о действиях российских штурмовиков в городской постройке. Речь пока идёт о работе малых групп, но инфильтрация (прим. — проникновение) и наращивание сил на отбитых у врага плацдармах продолжается.

Уже известно, что в полосе действия ГВ «Центр» идёт продвижение штурмовых подразделений в направлении Чугуева и Райполя. Бои идут на окраинах этих населённых пунктов. Идёт охват Новопавловки, Межевой и Сергеевки. Помимо добропольского участка войска группировки «Центр» наносят фланговые удары по обороне противника в районе Дружковки. По оценкам экспертов, на этом участке ЛБС разворачивает большое наступление ВС РФ, результатом которого будет не только падение Доброполья и Дружковки, но и создание условий для удара по Краматорску.

Минобороны РФ сообщает, что за сутки потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Центр» составили более 400 вражеских солдат и офицеров. Наши идут вперёд, а на Украину гробы. Танкисты бьют ВСУ под Харьковом Подробнее

Красный Лиман — линия высокого напряжения

На краснолиманском участке фронта идут ожесточённые бои в районах населённых пунктов Новосёловка и Среднее. Военные называют эту обстановку «подвижной», когда временами приходится отходить с занятых позиций, чтобы иметь возможность нанести фланговый удар или дать российской артиллерии отработать по скоплениям украинских войск. В самом Красном Лимане ситуация стабильная. Российские войска группировки «Запад» ведут зачистку освобождённых кварталов от засевших там небольших групп украинских боевиков. Минобороны РФ в боевых сводках отмечает, что вражеские потери на участке ГВ «Запад» за сутки составили более 200 боевиков. Уничтожено восемь единиц боевой техники и артиллерийское орудие крупного калибра. Все доказано. Киев убивает своих мирных, чтобы выдать их за «жертв России» Подробнее

Бои по направлениям

На дружковском направлении ВС РФ в течение ночи смогли продвинутся и расширить зону контроля юго-восточнее Дружковки, в районе Попасной. Ожесточённые встречные бои шли за сёла Веролюбовка и Клиновое. Военные эксперты считают, российское командование на дружковском участке, снизив общий темп продвижения, ведёт перегруппировку войск для предстоящего в ближайшие две-три недели удара по Дружковке с выходом на окраины города.

Севернее Великого Бурлука идёт планомерное уничтожение украинских формирований, зажатых в «волчанском котле». По сообщениям военных, за две с небольшим недели боёв в «котле» уничтожено более двух батальонов украинских националистов. Из 2-тысячной группировки внутри «котла» могут оставаться в живых около полутора тысяч военных ВСУ из нескольких бригад. Кольцо окружения постепенно сжимается, и, судя по динамике боевых действий, в течение осени окружённая вражеская группировка будет уничтожена.

На херсонском направлении в течение ночи подразделениями войск беспилотных систем и артиллеристами были уничтожены позиции боевиков и пункты запуска БПЛА на правом берегу Днепра. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Днепр» за сутки составили два взвода пехоты и девять единиц боевой техники.