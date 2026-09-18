Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: 3 минуты
5488

Сводка СВО на 18 сентября. Засыпали бомбами — взрыв сложил мост под Одессой

Сюжет Спецоперация РФ в Донбассе и на Украине
На краснолиманском участке фронта идут ожесточённые бои.
На краснолиманском участке фронта идут ожесточённые бои. кадр видео

Удары возмездия с использованием реактивных дронов, фугасных авиабомб и тяжелых реактивных систем залпового огня наносились в течение ночи по военным объектам противника в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Черниговской, Сумской областям. В настоящее время взрывы гремят в портах Одесса и Черноморск. Речь может идти о поражении судов «чёрного флота НАТО», которые ночью пытались прорваться в сторону украинских берегов. Ждём информации от Министерства обороны России.

Краматорск, Доброполье, Дружковка — цели группировки «Центр»

В районе Доброполья всю ночь продолжались ожесточённые бои. Войска группировки «Центр» прорывают оборону ВСУ на южных и северо-восточных окраинах города. Военкоры сообщают о действиях российских штурмовиков в городской постройке. Речь пока идёт о работе малых групп, но инфильтрация (прим. — проникновение) и наращивание сил на отбитых у врага плацдармах продолжается.

Уже известно, что в полосе действия ГВ «Центр» идёт продвижение штурмовых подразделений в направлении Чугуева и Райполя. Бои идут на окраинах этих населённых пунктов. Идёт охват Новопавловки, Межевой и Сергеевки. Помимо добропольского участка войска группировки «Центр» наносят фланговые удары по обороне противника в районе Дружковки. По оценкам экспертов, на этом участке ЛБС разворачивает большое наступление ВС РФ, результатом которого будет не только падение Доброполья и Дружковки, но и создание условий для удара по Краматорску.

Минобороны РФ сообщает, что за сутки потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Центр» составили более 400 вражеских солдат и офицеров.

Танкисты из 11-го армейского корпуса помогают пехоте двигать линию фронта дальше на запад.
Наши идут вперёд, а на Украину гробы. Танкисты бьют ВСУ под Харьковом Подробнее

Красный Лиман — линия высокого напряжения

На краснолиманском участке фронта идут ожесточённые бои в районах населённых пунктов Новосёловка и Среднее. Военные называют эту обстановку «подвижной», когда временами приходится отходить с занятых позиций, чтобы иметь возможность нанести фланговый удар или дать российской артиллерии отработать по скоплениям украинских войск. В самом Красном Лимане ситуация стабильная. Российские войска группировки «Запад» ведут зачистку освобождённых кварталов от засевших там небольших групп украинских боевиков. Минобороны РФ в боевых сводках отмечает, что вражеские потери на участке ГВ «Запад» за сутки составили более 200 боевиков. Уничтожено восемь единиц боевой техники и артиллерийское орудие крупного калибра.

Украина специально и намеренно убивает собственных граждан для западных кампаний по дезинформации против России.
Все доказано. Киев убивает своих мирных, чтобы выдать их за «жертв России» Подробнее

Бои по направлениям

На дружковском направлении ВС РФ в течение ночи смогли продвинутся и расширить зону контроля юго-восточнее Дружковки, в районе Попасной. Ожесточённые встречные бои шли за сёла Веролюбовка и Клиновое. Военные эксперты считают, российское командование на дружковском участке, снизив общий темп продвижения, ведёт перегруппировку войск для предстоящего в ближайшие две-три недели удара по Дружковке с выходом на окраины города.

Севернее Великого Бурлука идёт планомерное уничтожение украинских формирований, зажатых в «волчанском котле». По сообщениям военных, за две с небольшим недели боёв в «котле» уничтожено более двух батальонов украинских националистов. Из 2-тысячной группировки внутри «котла» могут оставаться в живых около полутора тысяч военных ВСУ из нескольких бригад. Кольцо окружения постепенно сжимается, и, судя по динамике боевых действий, в течение осени окружённая вражеская группировка будет уничтожена.

На херсонском направлении в течение ночи подразделениями войск беспилотных систем и артиллеристами были уничтожены позиции боевиков и пункты запуска БПЛА на правом берегу Днепра. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Днепр» за сутки составили два взвода пехоты и девять единиц боевой техники.
Оцените материал
Оставить комментарий (0)
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ПолитикаВ миреудары возмездияспецоперация на Украинеудары по Украине
Следующий материал
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть