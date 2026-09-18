Кровавый след и тело в ущелье: в тайге, где ищут Усольцевых, нашли страшное

Прошел почти год с того дня, как в тайге Красноярского края бесследно исчезла семья Усольцевых — 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина. За это время были проведены масштабные поисковые операции, обследованы десятки квадратных километров горно-таежной местности, проверены охотничьи домики и укрытия.

Но ни тел, ни вещей, ни убедительных следов найти не удалось. Дело остается открытым, а версии продолжают множиться.

Друг главы пропавшего семейства Валентин Дегтерев в эксклюзивном комментарии сообщил о новых деталях, которые могут пролить свет на трагедию. По его словам, на фотографиях, опубликованных спасателями после октябрьских поисков, он заметил следы крови и некий человеческий силуэт в расщелине.

Следы крови на фото: что увидел друг семьи

Дегтерев рассказал, что внимательно изучил снимки, сделанные во время поисковой операции, и обнаружил на них тревожные детали.

«Я заметил на фотографиях, опубликованных спасателями после еще октябрьских поисков, следы крови на земле. Я убрал помехи и увеличил яркость. Это было на трапе до горы Мальвинка. Она даже помечена краской на деревьях. Отдельно там лежит бутылочка из зеленого стекла, вещи выпали, видимо. А Усольцев в Кутурчине такие бутылочки действительно покупал. Кровь на этих фотографиях хорошо видно. Возможно, там остались и их кости. Если это подтвердится, то похоже, что это сделал медведь», — пояснил Дегтерев.

Фото: Соцсети

На отправленных снимках с поисков рядом со спасателями действительно видно красное пятно. Однако определить точно, от чего именно оно осталось, по фото невозможно. Это может быть как кровь, так и естественные природные образования или оптическая иллюзия.

Человеческий силуэт в расщелине

Дегтерев также указал на наличие некоего человеческого образа в расщелине на том же снимке. По его словам, судя по фото и расположению людей на нем, проходившие мимо спасатели действительно могли не заметить ничего необычного.

«При увеличении фото появляются пиксели, но я убрал помехи. Там видно, что в щели кто-то лежит. Не очень большой кто-то — женщина или ребенок. Щель глубокая. Место с кровью, если честно, похоже на оторванную руку. Медведь мог их разорвать, закидать ветками. Это место нужно проверить, его не сложно найти, учитывая особые обозначения на деревьях. Если даже останки Усольцевых там не сохранились, то могли остаться элементы одежды, вещи», — пояснил он.

По словам друга Усольцева, спасатели могли не заметить эти детали, поскольку к тому моменту снег уже покрыл тонким слоем землю, а с их ракурса эти детали, вероятно, были не видны.

Главная версия: убийство или медведь?

Спустя год после пропажи Усольцевых Дегтерев назвал главную версию произошедшего. Он склоняется к тому, что семья до сих пор находится в лесу, и никакой загадки в их пропаже нет.

Сергей Усольцев, Ирина Усольцева, Усольцевы Фото: Коллаж АиФ

«Точная причина пропажи Усольцевых до сих пор неясна. Версий много. Я склоняюсь к тому, что они до сих пор находятся в этом лесу. Никакой загадки в их пропаже нет. Вероятнее всего, это было убийство. Мог произойти какой-то внезапный конфликт с третьими лицами или, может, были какие-то нерешенные вопросы с бизнесом Усольцева. Некий конфликт привел к тому, что произошло убийство. Но тела, наверно, уже не найдут, особенно спустя год. Я думаю, совсем скоро их признают умершими, а родственники смогут начать решать дела, связанные с наследством», — пояснил Дегтерев.

Таким образом, друг семьи рассматривает две основные версии: нападение медведя или криминал.

Хронология трагедии: что известно точно

Напомним, 27 сентября 2025 года Усольцевы приехали в поселок Кутурчин. Они остановились на ночлег на турбазе «Геосфера». Накануне Ирина писала в соцсетях, что они едут в «места силы». В тот день семья посетила обзорную площадку на Минской петле и осталась на ночлег.

28 сентября утром семья покинула турбазу, оставила машину неподалеку и отправилась на прогулку. Их конечной целью могли быть гора Буратинка, гора Мальвинка либо «камень желаний» — популярная локация у туристов.

Маршрут планировался как короткая прогулка: с собой не было серьезного туристического снаряжения, а пятилетняя Арина не могла преодолевать большие расстояния. Одежда тоже была легкой — в тот день в районе было необычно тепло, до +26 градусов.

Усольцевы Фото: соцсети

В зоне прогулки не работала сотовая связь. При этом телефон Сергея Усольцева дал сигнал вечером 28 сентября примерно в 2–7 километрах от ближайших населенных пунктов.

Поиски, которые ничего не дали

29 сентября тревогу подняла менеджер Ирины, а затем заявление о пропаже подал сын Ирины от первого брака. С 30 сентября начались активные поиски. К операции подключились волонтеры «ЛизаАлерт», спасатели, применялись дроны и техника. В последующие месяцы поиски неоднократно возобновлялись, в том числе зимой и в начале лета 2026 года.

Официальная версия следствия — несчастный случай. Семья могла столкнуться с резким ухудшением погоды или травмой, из-за чего не сумела вернуться. Рассматривалась версия, что они заблудились: несмотря на опыт Сергея в походах, сложный рельеф и отсутствие связи могли сыграть роковую роль.

Нападение диких животных эксперты считают маловероятным: при нападении обычно остаются следы, которых не обнаружили. Криминальный след подтверждений не нашел. Версии о «намеренном исчезновении» и альтернативных маршрутах выдвигались в СМИ и телешоу, но следствие их не подтвердило: не было признаков подготовки к отъезду, переводов денег или покупки билетов.

История исчезновения семьи Усольцевых остается одной из самых загадочных и масштабных поисковых операций в Красноярском крае. Новые детали, обнаруженные Дегтеревым на фотографиях, могут стать ключом к разгадке. Если следы крови и силуэт в расщелине подтвердятся, это поможет найти останки и дать родственникам возможность похоронить близких.

Дегтерев надеется, что семья будет найдена, и эта история наконец закончится.

«Мне хочется, чтобы Усольцевых уже нашли, чтобы эта история все-таки закончилась», — добавил он.

Остается ждать официальных результатов проверки и новых сообщений о ходе расследования. Пока же тайга продолжает хранить свою тайну, а родные и близкие пропавших не теряют надежды на то, что когда-нибудь они узнают правду.

Ранее стало известно, как Усольцевы могли спастись.