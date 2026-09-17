Путин: уровень безработицы в России находится около исторических минимумов

Уровень безработицы в России находится рядом с историческими минимумами, составляя 2,3%, заявил президент страны Владимир Путин.

«Отечественные компании, предприятия устойчиво работают. Это видно и по ситуации на рынке труда, где безработица находится около исторических минимумов — 2,3%», — сказал глава государства в ходе совещания по экономическим вопросам.

Он отметил, что рост зарплат в стране в первом полугодии составил 6,5% в реальном выражении.

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявлял, что уровень безработицы будет низким как минимум три года.