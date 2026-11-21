В ночь на 20 ноября украинские формирования предприняли очередную попытку прорыва российского воздушного пространства. Средства противовоздушной обороны уничтожили 310 беспилотников над регионами РФ, режим тревоги действовал в 21 субъекте страны — от Подмосковья до Северной Осетии. Главным ответом на террористические атаки киевского режима стали мощные удары по объектам, обеспечивающим жизнедеятельность ВСУ. По оценке советника Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковника запаса Олега Иванникова, именно уничтожение тыловой инфраструктуры противника приближает завершающую фазу специальной военной операции.

ВСУ ударили с нескольких направлений

Как сообщил Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru, атака на Московскую область велась из двух регионов Украины.

«Сегодняшняя атака БПЛА на столицу велась с территории Киевской области, а также частично с Черниговской», — отметил эксперт.

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По данным мониторинговых ресурсов, силы ПВО отразили попытку прорыва в южном и юго-западном секторах Подмосковья: дроны были уничтожены в Наро-Фоминске, Чехове и в районе городского округа Кашира. Официальных сведений о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.

Тем же маршрутом враг пытался атаковать Калугу и Тулу. Над Калужской областью ПВО ликвидировала 16 беспилотников, над Тульской — два. Пострадавших и повреждений инфраструктуры зафиксировано не было.

Южное направление атак обеспечивалось иначе.

«Для атак беспилотников на Северную Осетию, Волгоградскую область и Ставропольский край украинские формирования используют Одессу, Николаев и Херсонскую область», — пояснил эксперт.

Летательные аппараты ВСУ отправляют через морское пространство, что в определённый момент делает их малоуязвимыми и незаметными.

«Но тем не менее российские системы ПВО отслеживают все запуски и в итоге ликвидируют цели», — заявил Иванников.

Раскрыта цель Зеленского

Военный эксперт выразил уверенность, что удары по российским регионам для Зеленского — это способ сохранить власть.

«Зеленский хочет продлить своё существование у власти, запуская БПЛА по московскому направлению. Он не собирается проводить в стране никаких выборов, потому что выборы для него будут личной катастрофой. Поэтому остаётся только атаковать Россию», — сказал эксперт.

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Он также отметил, что Зеленский не собирается вести переговоры.

«Продлить конфликт как можно дольше и постараться нанести ущерб российской стороне — вот основной мотиватор и жизненный принцип главы киевского режима», — сказал Иванников.

Ответ будет только усиливаться

Мощный ответ России на агрессию Киева следует в постоянном режиме — он нацелен на объекты, обеспечивающие жизнедеятельность ВСУ.

«На территории врага уничтожаются те объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность Вооружённых сил Украины. Это вызвано естественными причинами: военной необходимостью. Уничтожение тыловой инфраструктуры сказывается на всём киевском режиме... Чем больше сгорит таких целей, тем быстрее специальная военная операция перейдёт к завершающей фазе», — подчеркнул эксперт.

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Иванников также констатировал, что всё чаще «Герани» и ракеты летят в сторону западных регионов Украины, в частности по Львову.

«Большинство лиц, принимающих решение о продолжении конфликта, находятся во Львове. Нацисты прячутся в своих западных регионах, чтобы сохранить свою жизнь и благополучие... Туда же противник пытается вывести и стратегические предприятия, производящие различное вооружение. Но это не спасёт. Расплата за террористические атаки киевского режима неминуема, и в ближайшей перспективе удары только усилятся», — заключил Иванников.