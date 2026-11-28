Министр обороны России Андрей Белоусов вручил орден Суворова 45-й гвардейской отдельной бригаде специального назначения Воздушно-десантных войск. Церемония прошла во время рабочей поездки главы ведомства в войска Московского военного округа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Белоусов назвал награду признанием заслуг соединения, его боевого пути и профессионализма личного состава. По его словам, военнослужащие бригады проявляют мужество и вносят значительный вклад в обеспечение безопасности и национальных интересов страны.

«Сегодня военнослужащие бригады успешно решают важные задачи в ходе специальной военной операции. Неизменно демонстрируют отличную выучку и силу духа. Уверенно следуют девизу "Побеждает сильнейший!"», — отметил министр.

Он выразил уверенность, что бригада и в дальнейшем будет служить примером воинской доблести и самоотверженности.

В ходе мероприятия глава Минобороны также вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся при исполнении воинского долга, за профессионализм и отвагу.

За более чем 30 лет существования бригада участвовала в миротворческих миссиях в Приднестровье, Северной Осетии и Абхазии, а также в операциях на территории Чеченской Республики и Северного Кавказа. Военнослужащие принимали участие в операции по принуждению Грузии к миру, обеспечивали безопасность граждан в Киргизии и выполняли специальные задачи в Сирии.

С первых дней специальной военной операции бойцы соединения действуют на наиболее сложных и важных направлениях.