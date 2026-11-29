Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Коломийцы Днепропетровской области, сообщает Минобороны РФ. Отмечается, что этот успех достигнут благодаря действиям группировки войск «Восток».
Ранее стало известно о том, что в период с 21 по 27 ноября эта же группировка продвигалась в глубину обороны противника и освободила населенный пункт Барвиновка Запорожской области.
На минувшей неделе также был установлен контроль над населенным пунктом Сосновый Бор — этого смогли добиться бойцы группировки войск «Север».
В то же время подразделения группировки войск «Запад» заняли выгодные рубежи и позиции, а бойцы группировок «Южная» и «Днепр» улучшили свое положение.
Министерство обороны также сообщило о результатах ударов по объектам на Украине, которые использовались в целях ВСУ: в ночь на 29 ноября были поражены мост, логистический центр и сухогруз.