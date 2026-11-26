На дружковском направлении продолжают наступление российские подразделения — боевая работа идёт уже на территории самого населённого пункта. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин. По его словам, штурм обещает быть непростым: город имеет развитую промышленную зону, и противник готовился к обороне заранее.

«Наши военные заходят в Дружковку, боевая работа на территории населённого пункта началась. Тут надо отметить, что город непростой, потому что присутствует промышленная территория, противник готовился к этому штурму», — отметил эксперт.

Ключевой фактор, который меняет расклад, — фактическая блокада гарнизона ВСУ. Оставшиеся в городе подразделения практически отрезаны от тыла: логистические маршруты контролируются беспилотниками, артиллерией и авиацией.

«Гарнизон ВСУ, который находится там, ограничен, потому что практически все логистические маршруты для доставки тылового обеспечения контролируются, прежде всего, беспилотными системами, отчасти артиллерией, отчасти ВКС», — подчеркнул Гагин.

Сейчас на направлении работают малыми группами: двойки и тройки заходят на территорию, закрепляются, после чего подтягиваются новые силы. Параллельно непрерывно ведётся разведка — ищут укрепрайоны, места дислокации противника и склады с боекомплектом и горючим.

«На данный момент с нашей стороны, прежде всего, работа разведки: это малые группы, двойки или тройки, которые заходят на территорию, закрепляются, там подходят новые силы, они ротируются и так далее. Точно так же постоянно, непрерывно ведётся разведка на предмет нахождения укрепрайонов и месторасположения противника, мест, где может храниться тыловое обеспечение, то есть боекомплект, горючее и прочее», — пояснил собеседник издания.

Отдельную роль в развитии ситуации сыграет зима. Низкие температуры обостряют вопрос обогрева, и это работает против тех, кто пытается укрыться в подземных коммуникациях промышленных зон: тёплый воздух выдаёт их расположение.

«Зима — это особый период на передовой. Из-за низких температур остро стоит вопрос возможности согреться. Если говорить о попытках ВСУ прятаться в подземных катакомбах промышленных зон, то выходы теплого воздуха выдадут их местонахождение. Наши беспилотные системы будут искать противника и находить везде, атаковать по выходам этого тёплого воздуха. Эта практика уже отработана, например, на угледарском направлении, когда боевики забаррикадировались на одной из шахт. Их обнаружили как раз по выходам тепловых столбов и атаковали с помощью беспилотников», — добавил военный эксперт.

Дружковка превращается для ВСУ в «мешок-мышеловку»: маршруты снабжения перерезаны, а приближение холодов лишает гарнизон последнего преимущества — скрытности в промышленных подземельях. Российские военные заходят в город и ведут разведку, за которой последует мощный, решительный удар.