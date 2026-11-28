Международный трибунал по морскому праву не стал рассматривать требование Аргентины о приостановке проекта по добыче нефти в районе Мальвинских (Фолклендских) островов, реализуемого с разрешения Великобритании. Об этом сообщила газета La Nacion.

Суд пришел к выводу, что не обладает необходимой юрисдикцией для рассмотрения иска Буэнос-Айреса. При этом трибунал принял позицию британской стороны о том, что Аргентина не может добиваться признания своих прав на континентальный шельф в районе островов, пока не установлен ее суверенитет над самой территорией.

Кроме того, как отмечает La Nacion, суд не согласился с аргументом аргентинской стороны о том, что акваторию вокруг островов следует считать зоной пересекающихся морских прав. По мнению Буэнос-Айреса, такой статус требовал бы от двух стран заключения временных соглашений.