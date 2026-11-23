Нейросеть способна сослаться на несуществующий пункт правил дорожного движения и убедительно объяснить ошибочный ответ, рассказал в беседе с RT аналитик Владимир Зыков.

По его словам, при подготовке к экзамену человек рискует запомнить такую ошибку как действующее правило. Даже просьба отвечать исключительно по российским ПДД не гарантирует достоверности информации.

«Более того, ИИ способен придумать пункт ПДД, которого вообще не существует, или неправильно пересказать действующий», — предупредил аналитик.

Зыков пояснил, что нейросети обучаются в том числе на иностранных материалах и могут смешивать правила разных государств. Ещё одна проблема — использование устаревших сведений после изменения ПДД.

Готовиться к экзамену эксперт посоветовал по актуальным билетам. ИИ можно использовать дополнительно: просить объяснить непонятный вопрос простыми словами, разобрать дорожную ситуацию или привести примеры.