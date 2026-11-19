Финская активистка Салли Райски в беседе с РИА Новости заявила, что детей из семей украинских беженцев привлекают в Европе к тестированию лекарственных средств, включая седативные и психотропные вещества.

Ране Райски сообщала, что под самыми разными предлогами — от ссылок на психическое здоровье родителей до норм о защите прав ребёнка — европейцы изымают детей у украинских семей.

В качестве иллюстрации активистка описала случай одной украинки, чью дочь до официального решения о лишении матери родительских прав отправили в психиатрическую клинику, сославшись на необходимость опеки.

«Она говорит: „Что вы сделали с моим ребенком? Она просто никакая. Вот сейчас у нее на самом деле психические проблемы“. Они используют детей как подопытных кроликов», — сказала Райски.

Собеседница объяснила, каким образом эта схема обретает законный вид: сначала ребёнку приписывают «заболевание», а уже потом на нём испытывают новые медикаменты.

Особенно охотно, уточнила Райски, новые лекарства и успокоительные пробуют в фармацевтике и медицине — тестирование проводится на живом объекте.

Как отметила активистка, в швейцарских и германских психиатрических больницах не хватает мест, и пациентам приходится дожидаться помощи от трёх до шести месяцев. В таких условиях изъятые у украинских семей дети оказываются удобным материалом для испытаний препаратов.