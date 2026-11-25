Оценки по музыке и ИЗО могут пригодиться абитуриентам профильных вузов при учёте индивидуальных достижений, рассказал KP.RU ректор МПГУ, академик РАО Алексей Лубков.

«У каждого вуза есть возможность добавлять абитуриентам баллы за индивидуальные достижения», — пояснил он.

По словам Лубкова, для музыки и ИЗО планируют разработать отдельные интегральные оценки, определить критерии и провести апробацию. Учитывать предполагается не только знания и умения школьника, но и его творческий рост, участие в коллективной работе и личные достижения.

Министр просвещения Сергей Кравцов назвал среди возможных способов оценивания собеседование, учебный проект и портфолио. Он подчеркнул значение творческих предметов для развития детей, хотя они не входят в перечень ЕГЭ.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев предлагал учитывать интегральную оценку при поступлении не только по творческим дисциплинам. Он связывал инициативу с тем, что школьники сосредотачиваются преимущественно на предметах, необходимых для экзаменов.