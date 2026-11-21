22 ноября 2026 года — воскресенье, выходной день. Следите за событиями вместе с нами: последние новости России и мира, сводка СВО и все о спецоперации на Украине, хроника происшествий и поиски пропавших людей, эксклюзивные фото и видео — все это на сайте aif.ru, а также в MAX, ВК, Одноклассниках и Telegram.

Второй выходной день недели в народе называют Матреной Зимней: считается, что именно с этой даты зима окончательно встает на ноги. В Москве ожидается похолодание и мокрый снег, так что лучший план на день — теплый дом, горячий чай и время с близкими.

Какой церковный праздник сегодня, 22 ноября 2026 года

Православные вспоминают мучеников Онисифора и Порфирия, преподобную Матрону Константинопольскую, преподобную Феоктисту Паросскую, преподобного Онисифора Печерского, мученика Александра Солунского и святителя Нектария Эгинского, митрополита Пентапольского, чудотворца. В этот день совершается празднование в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница». Поста в этот день нет.

В народном календаре 22 ноября — Матрена Зимняя, или Матрена Студеная. Говорили: «С Матрены зима встает на ноги». К этому дню завершали утепление дома, перебирали зимнюю одежду и раздавали ненужные теплые вещи нуждающимся.

Что нельзя делать 22 ноября: по народным поверьям, не рекомендуется заниматься тяжелой физической работой и рукоделием. Не стоит ссориться, таить обиды и отказывать в помощи — день считался особенным для примирения и добрых дел. На Матвея зима потеет. Календарь народных примет на каждый день ноября Подробнее

Какие праздники отмечаются 22 ноября 2026 года

Международный день сына — неофициальный праздник, посвященный сыновьям. Хороший повод сказать теплые слова и провести время вместе.

Также 22 ноября отмечают праздники:

Международный день музыканта — дата, приуроченная ко дню памяти святой Цецилии, покровительницы музыкантов. Праздник благодарности тем, кто дарит людям музыку;

День психолога в России;

День словарей и энциклопедий (День лексикографа).

Для поздравления можно скачать открытки на любой праздник.

Кто отмечает именины 22 ноября 2026 года

По православным святцам в этот день именины отмечают:

Кто из известных людей родился 22 ноября

Прогноз погоды на 22 ноября 2026 года

22 ноября в Москве ожидается облачная погода, днем около -2…+3 °C, к вечеру возможен небольшой мокрый снег. Атмосферное давление вырастет до 741 мм рт. ст. Воскресенье станет заметно холоднее субботы — если планируете выходить из дома, одевайтесь теплее и будьте осторожны на дорогах. Прогноз погоды в Москве на 22 ноября. Снежный дайджест Москвы. Прогнозы погоды говорят об аномалии Подробнее

Магнитные бури 22 ноября 2026 года

По прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, 22 ноября геомагнитная обстановка ожидается спокойной. После магнитной бури 19 ноября магнитосфера остается стабильной, существенных возмущений до конца недели не прогнозируется. Метеозависимым людям можно провести день в привычном режиме. Магнитные бури сегодня по часам.

Что приготовить на ужин 22 ноября: рецепт дня

На Матрену Зимнюю на Руси готовили сытные блюда из круп — считалось, что это приносит достаток в дом. Приготовьте пшенную кашу с тыквой и орехами — простое согревающее угощение для холодного воскресного вечера. Пошаговый рецепт.

Календарь дачника на 22 ноября 2026 года

22 ноября 2026 года Луна растет и находится в Овне — «сухом» и неплодородном знаке. Посадки, пасынкование и обрезка растений не рекомендуются. Займитесь рыхлением почвы, удалением сорняков и растительных остатков. Хорошее время для санитарной обрезки сухих веток и профилактической обработки сада. Предзимним поливом лучше не заниматься: растения в Овне плохо усваивают воду. Если мороз уже сковал землю, можно укрывать розы, клематисы и виноград. Календарь дачника на каждый день. Снег, лед и перепады температур. 4 способа спасти сад этой осенью Подробнее

Гороскоп на сегодня, 22 ноября 2026 года

Воскресенье проходит на фоне растущей Луны в Овне и наступившего похолодания. День располагает к домашним делам, примирению и спокойному отдыху в кругу семьи. Хорошее время, чтобы завершить неделю без спешки и подготовиться к новой рабочей неделе. Что ждет сегодня все знаки зодиака — читайте в подробном астропрогнозе.

Лунный календарь: стрижка, окрашивание волос

22 ноября — благоприятный день для стрижки: можно подровнять кончики или попробовать новую форму. А вот от смены цвета волос лучше воздержаться, особенно если планируете окрашивание дома своими силами. Если хотите освежить образ — запишитесь к мастеру на стрижку, а окрашивание отложите на другой день. Лунный календарь красоты.

Обратите внимание и на то, что сны, которые снятся в ночь на воскресенье, находятся под влиянием Солнца. Считается, что в эту ночь людям могут сниться яркие образы, связанные с самореализацией, творчеством и признанием. Сверьте свои сны с нашим сонником и узнайте, что вас ждет.

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