Украинская «Нафтогаз» подписала соглашение с польским энергоконцерном Orlen о приобретении трех партий СПГ из США. Поставки запланированы на первый квартал 2027 года. Информацию об этом распространила пресс-служба компании.

Как следует из достигнутых договоренностей, американский газ будет приходить на терминал, расположенный в Свиноуйсьце (Польша). Там сырье пройдет процедуру регазификации, а затем по польской газотранспортной системе его отправят на Украину. При этом ни объемы поставок, ни цена контракта со стороны компании не были обнародованы.

Сергей Федоренко, временно исполняющий обязанности председателя правления «Нафтогаза», пояснил, что благодаря этим поставкам удастся получить дополнительные объемы газа в период максимального зимнего спроса. Кроме того, он указал, что на фоне атак на энергетическую инфраструктуру Украина ищет надежные источники и маршруты поставок.

В Orlen, со своей стороны, отметили, что партнерство с украинской стороной даст возможность диверсифицировать как источники, так и маршруты поставок газа. Польский концерн, как было уточнено, имеет в распоряжении собственные суда для перевозки СПГ, а также доступ к регазификационным мощностям.

Коммерческое взаимодействие «Нафтогаза» и Orlen ведется с 2025 года. За минувший период стороны подписали 5 контрактов. Речь идет о поставках свыше 600 млн куб. м природного газа, который был получен в результате регазификации американского СПГ на польских и литовских терминалах.

Импорт американского сжиженного природного газа Украина наращивает, и причиной тому стали повреждения инфраструктуры, обеспечивающей собственную газодобычу.