На атомном подводном крейсере «Пермь» прошла церемония поднятия флага с участием президента РФ Владимира Путина — мероприятие привлекло внимание всего мира, а в США не стали скрывать восхищения военной мощью России. В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин объяснил, почему подводный крейсер вызвал такое внимание и уважение со стороны других государств, чем он превосходит аналоги и какие ещё субмарины этого класса пополнят флот.
32 ракеты против 12 у «Вирджинии»
Одно из главных преимуществ «Перми» — её ударная мощь. Как отметил эксперт, по числу ракет крейсер превосходит любой атомоход подобного класса.
«Это многоцелевой атомный подводный крейсер четвертого поколения проекта "Ясень-М". У него больше ракет, чем у любого атомохода подобного класса. Например, американской "Вирджинии" четвертого поколения 12 ракет, у нас — 32. Шахты универсальные, поэтому туда могут погружаться любые ракеты. Это первый крейсер, который будет использовать "Цирконы", а также он может запускать "Калибры", "Ониксы", бить по надводным целям, по военно-морским базам, береговым объектам», — сказал он.
Военный эксперт подчеркнул, что ракеты «Циркон» испытаны в зоне СВО, где продемонстрировали очень хорошие характеристики.
«Это несбиваемые и очень точные ракеты. Также на крейсере есть оружие самозащиты, это торпеды различного плана и противоторпедные, и против подводных лодок, соответственно. Впервые торпедные аппараты находятся не в носовой части, в носу, потому что там размещен мощнейший гидроакустический комплекс, который позволяет крейсеру обнаруживать противника на больших расстояниях. Торпеды находятся в центре подводной лодки», — сказал Дандыкин.
Всё своё: от гайки до сложнейших узлов
Отдельного внимания, по словам Дандыкина, заслуживает то, что «Пермь» полностью собрана из отечественных комплектующих.
«Подводные крейсеры класса "Ясень-М" полностью собраны из отечественных комплектующих, как говорится, от гайки, заканчивая самыми сложными узлами. Производство этих кораблей — это кооперация сотен предприятий. Основное — "Севмаш" в Северодвинске, привлечен к работе и средний, и малый бизнес», — сказал военный эксперт.
По словам Дандыкина, сейчас только несколько стран в мире могут построить подобные подводные крейсеры.
«По факту, сейчас это лучшая субмарина в мире такого класса. "Пермь" будет служить, в частности, на Тихом океане. Но такие подводные крейсеры будут находиться и на Северном флоте. Еще три таких подлодки войдут в строй до 2030 года», — уточнил он.
Собеседник издания обратил внимание на большую глубину погружения и хорошую маневренность крейсера.
«Наш подводный крейсер достаточно высоко оценивают даже не пышущие дружбой к нам специалисты», — добавил он.
История подводного крейсера «Пермь» наглядно демонстрирует, как технологический суверенитет превращается в реальную военную силу. Пока одни страны обсуждают санкции и ограничения, Россия строит корабли, которые не зависят от иностранных поставок и превосходят аналоги по ключевым параметрам — от числа ракет до глубины погружения и маневренности. Признание со стороны США в этом контексте звучит особенно весомо: восхищение военной мощью редко бывает искренним, но когда оно прорывается сквозь политическую риторику, это лучший индикатор реального баланса сил. И если до 2030 года флот пополнят ещё три таких крейсера, у этого баланса есть все шансы сместиться окончательно.