Меламиновую губку продают в каждом хозяйственном магазине, а в интернете полно роликов, где ею оттирают всё подряд: от плитки до подошвы кроссовок. Жёлтый налёт, ржавые потёки и следы мыла на ванне тоже хочется оттереть губкой. Со многими из этих загрязнений она действительно справляется, но результат зависит от покрытия ванны.

Фото: istockphoto.com/ Michelle Lee Photography

Что вообще представляет собой меламиновая губка?

Это не поролон и не обычная абразивная мочалка, как может показаться. Материал — вспененный меламин, разновидность пластика на основе меламино-формальдегидной смолы. Структура у него микропористая, и во влажном состоянии губка работает как очень мелкая «стирательная резинка»: она не столько трёт, сколько снимает загрязнение тончайшим слоем, захватывая частицы грязи в свои поры. Именно поэтому губка эффективна без всякой химии — достаточно воды. Но та же самая микроабразивность означает, что с мягких и глянцевых поверхностей она вместе с грязью снимает и верхний защитный слой.

Можно ли чистить меламиновой губкой акриловую ванну?

Акриловую ванну лучше не чистить меламиновой губкой. Акрил мягче эмали, и губка, хотя на ощупь кажется мягкой, действует как абразив. Она может оставить на глянцевой поверхности мелкие царапины, которые поначалу трудно заметить. Если пользоваться такой губкой регулярно, ванна постепенно потеряет блеск, а в царапинах будет скапливаться известковый налёт. Для ухода за акрилом лучше взять мягкую ткань и средство, предназначенное для такого покрытия.

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Можно ли чистить меламиновой губкой эмалированную ванну?

Здесь мнения расходятся, и ситуация сложнее, чем кажется. Эмаль — это стекловидное покрытие, обожжённое при высокой температуре; оно твёрже акрила и лучше переносит мягкое абразивное воздействие. Некоторые источники допускают использование меламиновой губки на эмали с оговорками. Однако другие прямо не рекомендуют её для эмалированных поверхностей, так как при трении могут появляться микроцарапины, а со временем глянец может потускнеть.

Безопаснее всего — отказаться от этой идеи. Если же вы всё же решите попробовать, обязательно сначала проведите тест на небольшом незаметном участке, например, у слива или в углу. Но лучше ориентируйтесь на инструкцию производителя вашей ванны. Если она запрещает абразивную чистку, возьмите мягкую губку и подходящее жидкое средство.

Источники:

plastics-rubber.basf.com

lifehacker.ru