Можно ли чистить ванну меламиновой губкой?
Меламиновую губку продают в каждом хозяйственном магазине, а в интернете полно роликов, где ею оттирают всё подряд: от плитки до подошвы кроссовок. Жёлтый налёт, ржавые потёки и следы мыла на ванне тоже хочется оттереть губкой. Со многими из этих загрязнений она действительно справляется, но результат зависит от покрытия ванны.
Что вообще представляет собой меламиновая губка?
Это не поролон и не обычная абразивная мочалка, как может показаться. Материал — вспененный меламин, разновидность пластика на основе меламино-формальдегидной смолы. Структура у него микропористая, и во влажном состоянии губка работает как очень мелкая «стирательная резинка»: она не столько трёт, сколько снимает загрязнение тончайшим слоем, захватывая частицы грязи в свои поры. Именно поэтому губка эффективна без всякой химии — достаточно воды. Но та же самая микроабразивность означает, что с мягких и глянцевых поверхностей она вместе с грязью снимает и верхний защитный слой.
Можно ли чистить меламиновой губкой акриловую ванну?
Акриловую ванну лучше не чистить меламиновой губкой. Акрил мягче эмали, и губка, хотя на ощупь кажется мягкой, действует как абразив. Она может оставить на глянцевой поверхности мелкие царапины, которые поначалу трудно заметить. Если пользоваться такой губкой регулярно, ванна постепенно потеряет блеск, а в царапинах будет скапливаться известковый налёт. Для ухода за акрилом лучше взять мягкую ткань и средство, предназначенное для такого покрытия.
Можно ли чистить меламиновой губкой эмалированную ванну?
Здесь мнения расходятся, и ситуация сложнее, чем кажется. Эмаль — это стекловидное покрытие, обожжённое при высокой температуре; оно твёрже акрила и лучше переносит мягкое абразивное воздействие. Некоторые источники допускают использование меламиновой губки на эмали с оговорками. Однако другие прямо не рекомендуют её для эмалированных поверхностей, так как при трении могут появляться микроцарапины, а со временем глянец может потускнеть.
Безопаснее всего — отказаться от этой идеи. Если же вы всё же решите попробовать, обязательно сначала проведите тест на небольшом незаметном участке, например, у слива или в углу. Но лучше ориентируйтесь на инструкцию производителя вашей ванны. Если она запрещает абразивную чистку, возьмите мягкую губку и подходящее жидкое средство.
Источники:
plastics-rubber.basf.com
lifehacker.ru