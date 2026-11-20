В рамках пленарной сессии «Строительная отрасль как драйвер роста экономики Дальнего Востока» на Дальневосточном строительном форуме руководитель управления реализации недвижимости «ДОМ.РФ Девелопмент» Александр Баландин представил анализ Аналитического центра ДОМ.РФ жилищного рынка региона. По его словам, ДФО сегодня проходит через необходимую фазу структурной трансформации: рекордные объемы ввода жилья обеспечиваются достройкой заделов прошлых лет, в то время как девелоперы берут паузу в запуске новых проектов.

«Как видно на основе отчета Аналитического центра, рынок Дальнего Востока сегодня неоднороден, и это абсолютно естественный процесс для макрорегиона, где одновременно строится 7 миллионов квадратных метров. Мы видим высокую базу предложения в Приморье и на Сахалине, где темпы реализации стабилизировались, и признаки дефицита в Бурятии и Забайкалье. Но если смотреть на картину в целом, главным итогом последних лет стал кратный рост обеспеченности. За семь лет объем строящегося жилья в ДФО вырос в 3,3 раза, а обеспеченность им достигла 0,9 кв. м на человека против 0,3 кв. м в 2019 году. Сегодня фактически перестроен строительный ландшафт макрорегиона. Несмотря на то что запуск новых проектов снизился на 41 % по отношению 2025 года к 2024, мы видим, что регион удерживает лидерство по доступности: разница в стоимости квадратного метра достигла 22 % в пользу Дальнего Востока. Сегодняшний ввод жилья — это результат работы, начатой еще в период активного стимулирования. Сейчас рынок строительства жилья переживает неизбежную паузу, но фундамент, заложенный льготной ипотекой, позволяет нам смотреть в будущее с оптимизмом», — подчеркнул Александр Баландин.

Роль «Дальневосточной ипотеки» и спрос на семейные квартиры

Ключевым стабилизирующим фактором остается «Дальневосточная ипотека», срок действия которой определен до 2030 года. По данным Аналитического центра ДОМ.РФ, по итогам 2025 года на программу пришлось более 60 % всех ипотечных кредитов в ДФО. По словам спикера, первое полугодие 2026 года по продажам было значительно сильнее второго, но среднее значение удерживается на уровне 2025 года, что гораздо позитивнее общероссийской динамики.

Эксперт также отметил, что Дальний Восток перестал быть рынком только малогабаритного жилья: людям нужны квартиры для жизни. Поэтому важно обращать внимание на совершенствование программы для того, чтобы поддержать спрос на качественное жилье в условиях высокой базы предложения.

КРТ и потенциал роста

Устойчивость рынка обеспечивается механизмами комплексного развития территорий (КРТ) и мастер-планами городов, которые позволяют синхронизировать ввод жилья со строительством социальной и транспортной инфраструктуры.

Общая обеспеченность жилым фондом в ДФО по-прежнему остается на 11 % ниже общероссийской, что формирует значительный потенциал для дальнейшего развития, однако достигнутый рост обеспеченности именно строящимся жильем подтверждает правильность выбранного курса на опережающее развитие макрорегиона.