На фоне прошедшей 19 ноября в Шэньчжэне трехсторонней встрече лидеров РФ, КНР и США пользователи в соцсетях активно обсуждают предсказание основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Он еще в 2021 году заявил, о том, что подобный исторический саммит произойдет.

В эксклюзивном комментарии aif.ru экс-депутат Госдумы и друг политика Василий Власов раскрыл предсказание Жириновского.

«То, что сейчас массово разошлось в сети - это просто нарезка. Владимир, на самом деле, о такой “Ялте-2” говорил достаточно часто и на совещаниях, и в Государственной Думе выступая. Он говорил о том, что три лидера самых сильных на сегодняшний момент государств встретятся и обсудят будущее человечества, будущую парадигму мирового порядка. Скажем так, на встрече, не обязательно подразумевали только подписание декларации о мире, о котором было анонсировано. Не исключено, что имело место то, о чем говорил Владимир Вольфович, это проведение определенных границ», - отметил он.

Ранее дочь Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко назвала четыре прогноза отца, которые оказались наиболее точными. В частности, по ее словам, основатель ЛДПР прогнозировал действия НАТО против России на постсоветском пространстве, российско-украинский конфликт по сценарию Югославии, что приведет к боям, в том числе в приграничных с Украиной российских регионах — Белгородской и Курской областях.