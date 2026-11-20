На Западе впали в панику из-за прошедшей в Китае трехсторонней встречи лидеров РФ, США и КНР Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

«Зеленский за время своего пребывания на посту президента натворил столько дел, за которые нужно будет нести ответственность, что, поверьте мне, конфликт с Маском покажется ему самой безболезненной ситуацией», — отметил экс-нардеп.

Килинкаров добавил, что в Европе нет единства по украинскому конфликту.

«Желающих финансировать Украину бесконечно долго становится всё меньше и меньше. Венгрия отказывается, Болгария, Франция... По крайней мере, у них нет просто на это финансовых возможностей. Польша готова передавать старые самолеты, но отказывается финансировать Киев. Так или иначе, единства в отношении Украины в Европе нет. И Зеленский понимает все угрозы, которые возникают из-за этого», — подчеркнул он.

Килинкаров убежден, что Зеленского и «коалицию желающих» крайне беспокоят итоги переговоров Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

«Они делали всё, чтобы эту встречу предотвратить, но она всё же состоялась. И прошла даже лучше, чем ожидалось. Публичные заявления, которые мы слышали, дают нам основания полагать, что этап мирового беспорядка, который длился больше 30 лет со всеми переворотами, конфликтами, безумными политиками, подходит к концу, а мы встаём на путь создания мирового порядка. Это не значит, что это произойдет завтра, на это понадобится время и достаточно много, но направление взято правильное, мы будем уверенно в нём двигаться», — добавил он.

Экс-нардеп считает, что время политиков, вносивших деструктив в ситуацию в мире, подходит к концу.

«Приходит конец политике абсолютно безумной, непродуманной и бесцельной, вредящей взаимоотношениям между отдельными странами и безопасности мира в целом. Все эти политики уйдут в прошлое. И Зеленского я отношу именно к таким политикам, кто в будущем не будет востребован», — подытожил Килинкаров.

Ранее газета Politico писала, что Зеленский будет в окружении слабых лидеров в Берлине на фоне визита Путина и Трампа в КНР. В материале говорится, что «коалиция желающих» ослабевает из-за отсутствия сильного лидерства и утраты политического авторитета Францией, Германией и Великобританией.