Американский миллиардер Илон Маск заявил, что госпереворот на Украине в 2014 году фактически был организован Соединенными Штатами и не состоялся бы без поддержки Госдепартамента США и других государственных ведомств.

Экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров в эксклюзивном комментарии aif.ru подчеркнул, что заявление Маска имеет фундаментальное значение для понимания причин текущего конфликта.

«Маск еще и вернул нас в 2014 год, заявив о том, что на самом деле американцы принимали самое непосредственное участие в государственном перевороте и свержении Януковича. Это очень важный момент», — сказал Килинкаров.

Эксперт отметил, что без признания этого факта урегулирование кризиса невозможно. По его мнению, именно с 2014 года берет начало вся причинно-следственная связь событий на Украине, а не с Крыма, как пытались убедить европейские политики.

«Для того чтобы урегулировать этот конфликт, мы все равно вынуждены будем вернуться в 2014 год. Причинно-следственная связь начинается оттуда, а не с Крыма. <...> Мы не можем урегулировать конфликт, потому что точку отсчета причин этого конфликта каждая из сторон считает по-разному», — пояснил собеседник aif.ru.

Килинкаров напомнил, что Россия неоднократно указывала на государственный переворот как на первопричину всех последующих событий на Украине. Однако, по его словам, до определенного момента времени это игнорировалось.

«То, что Маск заявил в отношении участия американской администрации в государственном перевороте, — это тоже важный аспект», — резюмировал эксперт.