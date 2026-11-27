В ходе телефонной беседы с главой правительства Италии Джорджей Мелони Владимир Зеленский признал, что Европа не обладала сведениями о нападении на ливийский порт Бенгази, передает РИА Новости.

Зеленский указал, что недавняя операция на ливийской территории проводилась без предварительного согласования с европейскими партнёрами.

Ранее заявление Владимира Зеленского о том, что удар по порту Бенгази в Ливии был согласован с зарубежными партнёрами Киева, опроверг министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Накануне после атаки на ливийский порт, организованной Киевом, в итальянское внешнеполитическое ведомство были вызваны посол Украины и украинский военный атташе — соответствующее решение принял министр обороны Италии Гуидо Крозетто. Распространение конфликта на Средиземноморье осудила премьер Италии Джорджа Мелони.

Сегодня российское посольство заявило, что после того как ВСУ использовали территорию граничащих с Украиной государств, украинский удар в Бенгази должен заставить Италию прозреть.