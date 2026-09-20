Захарова заявила, что попытки сорвать выборы в Госдуму провалились

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что противники Москвы не смогли сорвать голосование на выборах в Государственную думу или создать препятствия для участия граждан в избирательном процессе. Об этом дипломат сообщила в эфире телеканала «Соловьев Live».

По словам Захаровой, недружественные силы рассчитывали запугать россиян, распространить дезинформацию и осложнить проведение выборов. Она считает, что подобные действия были частью кампании, направленной на срыв голосования.

Дипломат подчеркнула, что эти ожидания не оправдались. По ее оценке, прошедшие выборы стали ответом на попытки внешнего давления и вмешательства в избирательный процесс.

Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что по итогам проверки подтвердилось только одно из трех сообщений о возможных нарушениях, зафиксированных во время голосования.