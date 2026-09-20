В едином строю. Как в Москве подводят итоги выборов

В Ситуационном центре на Покровке, 47 в Москве в эти минуты подводят первые предварительные итоги трехдневной избирательной кампании, а кандидаты делятся впечатлениями. Главные выводы экспертов одинаковы: попытки запугать россиян и сорвать выборы провалились, а явка и сплоченность граждан оказались даже выше, чем в предыдущие годы.

Желание победы

Заместитель Председателя Государственной Думы Петр Толстой признался, что главные впечатления от прошедших трех дней — это особое чувство сплоченности и бодрый ритм, с которым москвичи шли на избирательные участки.

«Мне кажется, что сегодняшний день голосования прошел на одном дыхании, бодро и солидарно, — отметил Петр Толстой. — Самое главное — всё состоялось строго в соответствии с федеральным законом, под непрерывным контролем как наших, так и международных наблюдателей. Большой корпус был сформирован и "Единой Россией" Москвы. Люди пришли на участки для того, чтобы выразить свое четкое желание победы и твердую решимость не поддаваться на провокации. Сегодня было много атак — к сожалению, и наяву, и в интернете, есть пострадавшие и погибшие. Но, тем не менее, Москва единым строем выступила на выборах и организованно проголосовала. Москвичи отдали свой голос за тех кандидатов, которых они считают достойными».

Петр Толстой. Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Парламентарий также акцентировал внимание на высоком интересе зарубежных гостей к технологическому устройству российской избирательной системы.

«У нас работал большой корпус международных наблюдателей не только в Москве. И все отмечают, насколько Россия далеко ушла вперед по технологии организации избирательного процесса. Эта система прозрачная, контролируемая и понятная для избирателей. Есть возможность проголосовать через ДЭГ, есть возможность прийти на участок с паспортом или выбрать традиционный бумажный бюллетень. Сегодня в Москве на участках было действительно много народу, люди стояли в очередях, чтобы отдать свой голос. Это показывает, что в текущей сложной ситуации москвичи, как и вся Россия, сплотились вокруг президента и нашей власти», — подытожил Толстой.

Петр Толстой и Алексей Шапошников. Фото: АиФ/ Ирина Курнакова

Гражданское общество и фронтовая закалка

Особый характер этой избирательной кампании подчеркнула Депутат Госдумы, член Президиума Генерального совета «Единой России» Ольга Занко. По ее мнению, значение нынешних выборов вышло далеко за рамки формирования депутатского корпуса.

«Сейчас идет специальная военная операция, и мы видим, сколько было провокаций, как пытались нас разъединить и запугать. Но явка, которую мы уже фиксируем, подтверждает: она выше, чем в 2021 году. Нас не сломали, мы объединились, — подчеркнула Ольга Занко. — История страны показывает, что в самые сложные периоды мы всегда объединяемся и побеждаем. Доверие гражданского общества к нашей партии стало еще крепче. НКО, волонтеры, ребята, которые возят гуманитарку в зону СВО, казаки, профсоюзы — все они активно помогали нам в этой кампании. На площадке сторонников партии сегодня работают более 11 тысяч некоммерческих организаций, а в создание народной программы поступило почти полмиллиона предложений от активистов».

О том, как легитимность и безопасность выборов обеспечивались «на земле», рассказал Герой России, Герой ДНР и кандидат в депутаты Эдуард Казымов. Он обратил внимание на полную открытость процесса для мирового сообщества.

«За выборами наблюдали коллеги из других стран — более тысячи наблюдателей из 113 государств, причем порядка 40 специалистов приехали из Европы и США. Сам процесс открыт. Я сам посещал УИКи, видел, как люди делают свой выбор. Это историческое событие, определяющее будущее страны, — рассказал Казымов. — В Москве высокий уровень явки, а за защиту голоса каждого избирателя отвечают более 13 тысяч подготовленных наблюдателей».

Герой России добавил, что боевой опыт бойцов СВО, заявивших о себе в политике (на выборах разных уровней зарегистрировалось порядка 1600 ветеранов), станет мощным импульсом для гражданского управления.

«Опыт, полученный на фронте в условиях боевого соприкосновения, пригодится для работы на гражданском поприще. Ребята из Министерства обороны быстро принимают решения, никогда не отступают и всегда доводят дело до конца. К тому же необходимые компетенции мы приобрели на двухлетней президентской программе для героев. Что касается самих бойцов на передовой, то они также активно проголосовали. При этом для жителей столицы было доступно несколько способов — и традиционный на участках, и электронный, который показал высокую скорость, надежность и безопасность», — отметил Эдуард Казымов.

Эдуард Казымов. Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Выбор вопреки угрозам

Впечатлениями от голосования в Донбассе и Новороссии поделился военный корреспондент Евгений Поддубный. Он подчеркнул, что высокая явка в воссоединенных и приграничных регионах стала лучшим ответом на любые попытки запугивания.

«Активность наших граждан в ДНР, Запорожской и Луганской областях, в Херсонской области и приграничье оказалась колоссальной, — сообщил Евгений Поддубный. — Противник предпринял серьезные усилия, чтобы запугать людей дронами и минометами, не допустить высокой явки. Но уже сейчас можно констатировать: замыслы противника полностью провалились. Несмотря на реальную угрозу, жители прифронтовых регионов однозначно поддержали свою страну и пришли на участки».

Евгений Поддубный. Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Военкор отдельно отметив работу участковых комиссий и высокую востребованность дистанционных форматов для маломобильных граждан и раненых в госпиталях.

«Власти и ЦИК сделали всё возможное, чтобы минимизировать риски и избежать скоплений людей. В России на угрозы всегда отвечают действиями и личным участием. Что касается Москвы, то здесь никаких неожиданностей не произошло: работа избиркомов была организована превосходно, а высокая доля онлайн-голосования показала, насколько столица умеет эффективно и комфортно проводить избирательные процессы», — подытожил Поддубный.